Nämndsekreterare till spännande samhällsuppdrag!
2026-02-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en strukturerad och trygg nämndsekreterare som vill kombinera juridisk precision med ett meningsfullt samhällsuppdrag. Här kliver du in i en central roll nära politiska beslutsprocesser, i ett erfaret team där professionalism och samarbete står i fokus. Är du en klippa på offentlig rätt och trivs i en miljö med korta beslutsvägar? Då är detta uppdraget för dig!
OM TJÄNSTEN
Som nämndsekreterare hos vår kund kliver du in i en ansvarsfull och mångsidig roll där du är den centrala punkten i organisationens formella beslutsprocesser. Ditt uppdrag är att säkerställa att ärendehanteringen genomsyras av hög kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet.
Du arbetar i en miljö som värdesätter struktur och professionalism, där du fungerar som ett expertstöd till både chefer och medarbetare. Rollen innebär ett tätt samarbete med olika funktioner inom verksamheten och kräver att du kan navigera i komplexa administrativa flöden med stor noggrannhet. För dig som trivs med att kombinera juridisk tillämpning med operativ samordning, erbjuder detta uppdrag en stimulerande arbetsvardag i en organisation med ett tydligt och viktigt samhällsuppdrag.
Du erbjuds:
• En utvecklande arbetsplats där du får växa professionellt och fördjupa dina kunskaper inom kvalificerad offentlig förvaltning.
• Ett meningsfullt uppdrag med ett tydligt samhällsfokus och närhet till viktiga beslut.
• Stöttande arbetsmiljö där du blir del av ett erfaret och prestigelöst team som värdesätter samarbete, struktur och hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som nämndsekreterare omfattar ett brett spektrum av administrativa och juridiska uppgifter. Du kommer att ansvara för att förbereda, genomföra och följa upp nämndmöten, samt säkerställa regelefterlevnad och effektiv ärendehantering.
• Hantera kallelser och protokoll för nämndmöten.
• Administrera ärendehantering och diarieföring.
• Ge administrativt och juridiskt stöd till nämndledamöter och förvaltning.
• Bevaka lagar och förordningar inom relevanta områden.
• Koordinera utskick och information till berörda parter.
• Säkerställa kvalitet och effektivitet i ärendeberedningen.
• Utveckla och förbättra administrativa rutiner.
VI SÖKER DIG SOM
• God förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor som nämndsekreterare.
• Kunskap om kommunallagen och förvaltningslagen.
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
• God digital kompetens.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med specifika ärendehanteringssystem (t.ex. Platina, Public 360).
• Juridisk utbildning eller motsvarande kunskaper.
• Erfarenhet av projektledning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad och noggrann
• Självständig och lösningsfokuserad
• Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
Då rollen innebär en central funktion i en verksamhet med höga krav på rättssäkerhet och integritet, kommer vi som en del av rekryteringsprocessen att genomföra en bakgrundskontroll i processen. Denna kontroll omfattar utdrag ur belastningsregistret samt en ekonomisk kontroll. Genom att skicka in din ansökan godkänner du att denna process genomförs om du går vidare till slutskedet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
