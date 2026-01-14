Nämndsekreterare till Sollentuna kommun
Vill du arbeta med demokratiska processer och bidra till ett rättssäkert beslutsfattande? Vi söker en nämndsekreterare som ska stödja utbildningsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, samt samverka med flera viktiga grupper och aktörer.
Detta är en visstidsanställning tom 31 dec 2026.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare har du en central roll i att säkerställa att nämndernas arbete sker korrekt och effektivt. Du ansvarar för att förbereda sammanträden, skicka ut handlingar och se till att beslutsprocessen följer gällande regelverk. I uppdraget ingår att korrekturläsa och granska tjänsteutlåtanden kopplat till formalia, skriva, anslå och expediera protokoll samt ge stöd till politiker och tjänstemän i frågor som rör kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.
Du administrerar tjänsteberedning, presidieberedning och nämndmöten, hanterar arvoden för förtroendevalda och publicerar handlingar både internt och externt. Rollen omfattar även diarieföring och ärendehantering, liksom administration av samverkansmöten och protokoll för förvaltningssamverkan. Utöver detta håller du utbildningar samt har kontakt med externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning på minst kandidatnivå inom statsvetenskap, juridik eller liknande område relevant för den offentliga sektorn, eller motsvarande kunskaper från arbetslivet. Du har erfarenhet av administrativt arbete med hög noggrannhet samt har kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du tidigare arbeta i ärendehanteringssystem, gärna Ciceron. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller med politiska processer.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt på din personliga lämplighet. Du är ansvarstagande, noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Rollen kräver att du också är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för samarbete med andra. Du är stresstålig och flexibel vid oförutsedda händelser.Övrig information
Detta är en visstidsanställning med start omgående och tom 31 december 2026.
I denna rekrytering har vi valt att använda urvalsfrågor istället för personligt brev.
I denna rekrytering kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Michael Obua michael.obua@sollentuna.se Jobbnummer
9683807