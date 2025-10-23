Nämndsekreterare till Södertälje
2025-10-23
Har du tidigare arbetat administrativt, gärna inom offentlig förvaltning? Har du dessutom erfarenhet som nämndsekreterare? Då kan du vara den rätta personen. Sök tjänsten redan idag!
Om uppdraget
Kunden har behov av en nämndsekreterare för ett konsultuppdrag på heltid (39 h/veckan) via oss Bemannia som startar snarast i överenskommelse med kund och pågår i 6 månader. Uppdraget sker under normala kontorstider där kvällsarbete kan förekomma en eller två dagar per månad.
Dina arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare kommer du få förbereda olika sammanträden genom att kvalitetssäkra beslutsunderlag och publicera underlag till mötesdeltagarna och allmänheten. I arbetsuppgiften kommer du även få ansvara för att protokoll förs på sammanträden och att protokollen anslås och expedieras.
I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras;
Lägga in handlingar i dokument- och ärendehanteringssystem
Skicka ut kallelser till beredningar och nämndsammanträden
Ge stöd och service till personal och till den politiska organisationen.
Vara sekreterare på möten
Skriva protokoll
Kvalifikationer
Högskoleexamen eller likvärdigt
Relevant erfarenhet
Minst 1 års yrkeserfarenhet som nämndsekreterare
Kunna uttrycka sig klart och lättbegripligt i svenskt tal och skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-11-07
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
