Nämndsekreterare till kanslienheten
2025-10-22
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Ekonomi- och styrningskontoret ger stöd och service till hela kommunen och ansvarar för ekonomi, budget, uppföljning, investeringar, inköp, upphandlingar och lokalstrategiska frågor. Vi arbetar också med verksamhetsplanering, statistik, kvalitet, analys och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Kanslienheten, som ingår i kontoret, stödjer kommunens interna och externa serviceuppdrag. Vi arbetar med arkiv, registratur, ärendeberedning och juridik, ger operativt stöd till politisk ledning och förvaltningar, ansvarar för informations- och ärendehantering ur ett helhetsperspektiv samt genomför nationella val och EU-val.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
I rollen som nämndsekreterare i Sigtuna kommun är du en av två nyckelpersoner när det gäller att samordna och kvalitetssäkra ärenden och beslutsunderlag till bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott. Du arbetar tillsammans med en kommunsekreterare och kommer främst att stödja vid sammanträden, hantera kallelser och protokoll samt hjälpa till med enklare ärenden och underlag inom uppdraget och kansliets ansvar. Vidare är du ett specialiststöd till politiker och tjänstemän i den politiska beslutsprocessen och tillsammans med din kollega ansvarar du för och säkerställer formalia kring kallelser, utskick och protokollshantering. Du verkar också i det kvalitativa utvecklingsarbetet inom kansliets ansvarsområden bland annat genom att effektivisera processer med hjälp av digitala verktyg och proaktivt utbilda tjänstepersoner och förtroendevalda.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
* Högskoleutbildning inom samhälls- eller statsvetenskap, juridik eller motsvarande alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är lämplig.
* Är van att arbeta i ett digitalt informations- och ärendehanteringsystem eller har lätt för att lära dig nya verktyg.
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du;
* Har erfarenhet av att ha arbetat som nämndsekreterare eller annat liknande arbete inom kommunal förvaltning.
* Har kunskap om kommunallagen och förvaltningslagen.
* Har erfarenhet av det digitala ärendehanteringssystemet Lex.
* Har kunskap om politiska processer och beslutsfattande i kommuner.
Som person är du lösningsfokuserad och kreativ, du är bekväm att ta egna initiativ och trivs i en stödjande- och serviceinriktad funktion. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga då arbetet består av många olika kontaktytor.
Vidare är du;
* trygg med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
* utvecklingsfokuserad och intresserad av digitala lösningar.
* pedagogisk och tycker det är utvecklande att utbilda och vägleda andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!
Ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll kan komma att tillämpas på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
