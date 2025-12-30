Nämndsekreterare, Socialförvaltningen
2025-12-30
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun ansvarar för myndighetsutövning och insatser inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunal hälso- och sjukvård samt kommunal socialpsykiatri.
Förvaltningen ansvarar även för kosthantering inom nämndens ansvarsområden samt för utredning och beslut om färdtjänst.
Avdelningen Kvalitet och utvecklings uppdrag är att leverera verksamhetsnära service till invånare, medarbetare och politiker. Avdelningen tillhandahåller tjänster inom områdena administration, juridik, välfärdsteknik och systemförvaltning samt verksamhets- och kompetensutveckling.
Trelleborgs kommun erbjuder såväl friskvårdsersättning som möjlighet att växla semesterersättning mot extra semesterdagar. Kommunikationsmöjligheterna är goda. Arbetsplatsen ligger cirka fem minuters gångväg från buss- och tågstationen. Vi söker nu en nämndsekreterare till Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun. Ser du det som en spännande utmaning att medverka till att göra vår verksamhet ännu bättre så är du den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare på Socialförvaltningen erbjuder vi dig ett varierat, spännande och viktigt arbete som spänner över ett brett område. Du ansvarar för att upprätthålla, utveckla och säkerställa en effektiv, rättssäker och kvalitetssäkrad nämnds- och ärendehanteringsprocess och är förvaltningens specialist inom den politiska och kommunala processen.
I rollen ingår ett ansvar för nämndens ärendehantering, vilket omfattar diarieföring, registrering, sammanträdesrutiner samt hantering av handlingar inför, under och efter nämndsammanträden. Du förbereder, genomför och avslutar nämndsammanträden samt säkerställer att beslutsunderlag, kallelser och protokoll håller hög kvalitet, både språkligt och rättsligt. Du ansvarar för justering, anslag och expediering av beslut samt verkar som ett kvalificerat stöd till nämndens politiker, förvaltningschef och chefer. Utöver nämndsadministrationen arbetar du med utredningar, skrivelser, rapporter och beslutsunderlag inom socialförvaltningens ansvarsområde. Du handlägger ärenden självständigt och bidrar med rådgivning och stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör nämndsprocessen och ärendehantering.
Du bistår även förvaltningens jurist i det löpande arbetet, exempelvis i juridiska utredningar, sekretessprövningar, rådgivning, remissvar, internutbildningar och strategiska ställningstaganden. Frågeställningarna omfattar hela Socialförvaltningens verksamhetsområde och kan avse såväl enskilda individärenden som övergripande rutiner och policys där juridisk sakkunskap efterfrågas. Du kan även komma att tjänstgöra som sekreterare vid andra sammanhang utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom samhälls- eller statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller annat relevant område. Du har goda kunskaper i relevant lagstiftning såsom kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Du har även god kunskap om regler gällande allmänna handlingar samt dataskyddsförordningen, GDPR. Det är meriterande om du även har kunskap i SoL, LSS, LVM, LVU, föräldrabalken och erfarenhet av juridiskt arbete inom dessa områden.
Du har minst 3 års erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och förstår hur organisation och politiska processer fungerar i kommunal verksamhet. Du har även erfarenhet av nämndsadministration, informationsförvaltning, informationssäkerhet, allmänna handlingar. Det är meriterande med erfarenhet av arbete som nämndsekreterare i kommun eller med arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Erfarenhet av att formulera, skriva och kvalitetssäkra olika underlag och dokument, exempelvis tjänsteskrivelser. Uppdraget kräver en mycket hög kunskapsnivå i det svenska språket. Det är ett krav att med lätthet kunna formulera sig muntligt och i skrift, samt att du har en god förmåga att fånga ett budskap och formulera i text. God IT-kompetens, där Officepaketet är en självklarhet, erfarenhet av diarieförings- och ärendehanteringssystem, där W3D3 är meriterande.
Du är strukturerad, noggrann och analytisk, med förmåga att självständigt planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du har god förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar och att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Ditt arbetssätt präglas av hög integritet, gott omdöme och ett praktiskt, lösningsorienterat förhållningssätt till juridiken. Du har hög social kompetens, är lyhörd och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med både politiker, chefer och kollegor. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Har du frågor kring tjänsten kontakta:
Jeanette Nilsson t o m 2026-01-09
Maria Staf fr o m 2026-01-12
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
