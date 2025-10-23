Nämndsekreterare Skolnämnden
2025-10-23
Om arbetsplatsen
Vill du bli en viktig nyckelroll i Kristinehamns skolförvaltning? Nu söker vi en kollega och nämndsekreterare som vill bidra med att förbättra vår verksamhet.
Som nämndsekreterare kommer du att tillhöra skolförvaltningens kansli. Kansliet hanterar förutom nämndadministration bland annat frågor som rör verksamhetsutveckling, samordning och planering av förutsättningar samt administrativt stöd till skolförvaltningen. Skolförvaltningen är uppdelad i verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasiet samt kulturskolan och fritidsgårdar och sysselsätter cirka 750 medarbetare.
Skolförvaltningens kansli kommer under våren 2026 att flytta in i nya lokaler i centrala Kristinehamn. Möjlighet till distansarbete två dagar i veckan finns när arbetet så tillåter.
Som nämndsekreterare hos skolnämnden får du en central roll i det demokratiska arbetet och bidrar till att skapa struktur och tydlighet i beslutsprocesserna. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att ansvara för den nämndadministrativa processen vilket innebär registratur, förberedelser och kallelser till skolnämndens sammanträden samt att skriva protokoll vid dessa sammanträden. I ditt arbete ansvarar du även för och arbetar med vårt diarium och arkiv, vilket bland annat innebär att du kommer ansvara för hur våra handlingar hanteras och förvaras. Du bereder ärenden, handlägger expediering och uppföljning av beslut. I uppdraget ingår även att samordna kontakten mellan nämndens förtroendevalda, förvaltningens tjänstepersoner och allmänheten vid behov. Du stödjer nämndens ordförande och övriga förtroendevalda i frågor kring process och formalia. Som nämndsekreterare ansvarar du för att yttranden till olika myndigheter sker i rätt tid. Du har ansvaret att bereda och skriva fram vissa ärenden till skolnämnden. Du kommer också att vara en del av kommunens och länets nätverk för nämndsekreterare.
I en stor del av uppdraget ingår även arbetsuppgifter som handläggare av olika ärenden. Exempelvis kommer du att ansvara för placerings- och faktureringsärenden. Du deltar i utveckling av rutiner, systemstöd och digitala processer i skolförvaltningen vilket är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Du samarbetar med skolledare och administration inom dina ansvarsområden. I din roll som nämndsekreterare kommer du att vara ett ansikte utåt gentemot våra kommuninvånare när det kommer till att exempelvis svara på frågor samt vissa synpunkter och klagomål.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har högskoleexamen med inriktning mot statsvetenskap, rättsvetenskap eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som är initiativtagande och självgående, med förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt samtidigt som du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du får samverka med både politiker, skolledare, tjänstepersoner och andra aktörer. För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig i din kommunikation, ha en god analytisk förmåga och kunna identifiera och lösa problem på ett strukturerat och systematiskt sätt.
Du ska ha goda kunskaper om offentlig rätt, kommunal förvaltning och beslutsprocesser. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med nämndadministration i offentlig verksamhet samt erfarenhet av digitala ärendehanterings- och diarieföringssystem. Du behärskar svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Befattningen ställer krav på att du kan ha många arbetsuppgifter i gång samtidigt, ibland under tidspress. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Anställningsintervjuer kan komma att genomföras under ansökningsperioden men ingen kommer att erbjudas jobbet innan vi läst alla ansökningar efter sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
