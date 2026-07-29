Nämndsekreterare
Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-07-29
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare ingår du i ett team med kollegor. Kanslienheten är samlad, vilket innebär att du förväntas att ha ett nära samarbete med övriga nämndsekreterare, och med förvaltningarna och kunna hantera flera olika förvaltningar samtidigt, vilket kräver en noggrannhet samt en flexibilitet.
Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att se till att kommunen hanterar ärendehanteringsprocessen på ett korrekt sätt. Som nämndsekreterare planerar, administrerar och samordnar du arbetet kring den politiska beslutsprocessen. Du ansvarar för ärendehanteringen från det att ett ärende väcks tills det har behandlats och beslutats i nämnden. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för väl underbyggda och rättssäkra beslut och ger ett viktigt administrativt stöd till de förtroendevalda.
Du planerar inför och deltar i beredningsmöten och nämndsammanträden. Du upprättar kallelser och protokoll, expedierar beslut samt arbetar i kommunens ärendehanteringssystem. Du deltar även i utvecklingsarbeten som syftar till att kvalitetssäkra och effektivisera nämndsprocessen.
Kanslienheten har ansvar för att genomföra val och arbetsuppgifter tillhörande valarbetet ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Skallkrav:
3 -årig högskoleutbildning inom tex juridik, offentlig förvaltning, statsvetenskap eller samhällskunskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.
Du förväntas ta ett eget ansvar för ditt arbete och driva nämndsekreterares processer. Du hanterar digitala verktyg och lär dig lätt nya system med särskilt fokus på digitalisering och effektivisering. Vi arbetar digitalt, vilket innebär att vår ärendehantering och politiska beredning sker i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom tex offentlig förvaltning, statsvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter mottagaren. Att formulera tydliga protokoll och andra dokument är en naturlig del av ditt arbete.
För att lyckas i rollen behöver du ha god administrativ förmåga. Du arbetar strukturerat, har lätt för att planera ditt arbete och kan hantera flera parallella ärendeprocesser och förvaltningar samtidigt som du håller hög kvalitet. Du planerar, organiserar ditt arbete självständigt och effektivt. Du är analytisk och ser både detaljer och sammanhang, samtidigt som du har förmågan att driva ditt arbete framåt även när tempot är högt. Som person tillför du entusiasm och arbetsglädje.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intresserad? Kul!
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: 2026-12-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Kanslichef
Kristina Bergqvist kristina.bergqvist@karlskrona.se +46455304373 Jobbnummer
10015078