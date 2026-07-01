Nämndsekreterare
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2026-07-01
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Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Gagnefs kommun söker nu en engagerad och strukturerad nämndsekreterare till kanslienheten inom Kommunstyrelsens förvaltning. Här får du en nyckelroll i att stödja den politiska organisationen och bidra till en rättssäker och effektiv beslutsprocess.
Som nämndsekreterare ansvarar du för att skapa förutsättningar för väl fungerande möten och en smidig beslutsprocess – från förberedelser och genomförande till uppföljning. Du ingår i en arbetsgrupp med övriga nämndsekreterare, registratorer och arkivarie.
Arbetet är både självständigt och samarbetsinriktat med många kontaktytor, i nära dialog med förtroendevalda, chefer och handläggare.
Gagnefs kommun använder ärendehanteringssystemet Lex för diarieföring och hantering av handlingar till nämnder och styrelser. Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Delta i sammanträden, presidiemöten och förvaltningsberedningar
Upprätta kallelser och protokoll
Kvalitetssäkra beslutsunderlag
Hantera administrativa moment i beredningsprocessen
Administrera möten inom den politiska organisationen
Ge stöd och utbildning i nämndsadministration, informationshantering och ärendehanteringssystemet Lex
Delta i utvecklingsarbete för att effektivisera och digitalisera nämndsprocesser
Delta i arbetet med att arrangera allmänna val
I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till Kansliets gemensamma uppdrag, exempelvis genom att bistå registratorer med stöd eller utföra andra administrativa insatser vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, registratur, arkiv- och informationskunskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Goda kunskaper om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighet- och sekretesslagstiftningen
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i politiskt styrd organisation, gärna kommunal
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-paketet och förståelse för digitala processer kopplade till nämndsadministration
För att trivas i uppdraget ser vi gärna att du är:
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Självständig och initiativtagande
En god samordnare som kan hantera parallella uppdrag
Flexibel och lyhörd med god kommunikativ förmåga
En lagspelare som trivs med samarbete
Utvecklingsinriktad men även bekväm med rutinuppgifter
Van att arbeta utifrån den nämndsadministrativa årscykeln
Har en mycket hög servicegrad och trivs med att ge stöd och service till både kollegor och förtroendevaldaAnställningsvillkor
Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Intervjuer planeras prel. under vecka 34-35. Tjänsten är tillsvidare på 100%. Provanställning tillämpas och arbetsprov och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings- och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs Kommun
(org.nr 212000-2155), https://www.gagnef.se
Färjbacksvägen 5 (visa karta
)
785 80 GAGNEF Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Vision Vision 0241-15100 Jobbnummer
9987459