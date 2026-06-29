Nämndsekreterare
Tyresö Kommun / Administratörsjobb / Tyresö Visa alla administratörsjobb i Tyresö
2026-06-29
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Vad vi gör och vill
Vill du ha ett arbete där du befinner dig i centrum av den lokala demokratiska processen?
Vi söker nu en engagerad och strukturerad nämndsekreterare som vill ansvara för den rättssäkra och effektiva hanteringen av våra nämndprocesser i Tyresö kommun. Hos oss får du en central och viktig roll i kommunens demokratiska processer med frågor som har betydelse för hela organisationen.
Vi är en enhet med olika roller och kompetenser där vi tillsammans äger våra uppdrag och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Hos oss är samarbete, flexibilitet och utveckling viktiga delar av kulturen. Vi arbetar aktivt med att utveckla och skapa en effektiv och likvärdig nämndprocess i kommunen. När omvärlden förändras behöver vi göra detsamma, som enhet är vi därför beredda att anpassa både uppdrag och roller efter nya förutsättningar.
Enheten består av nämndsekreterare, arkivarier, jurister, utredare och en administratör och registrator. Tillsammans stödjer vi hela organisationen med objektiva leveranser som bidrar till utveckling och kvalitetsförbättringar.
Hos oss värderar vi personliga egenskaper högt och ser varje medarbetare som en nyckelperson i vårt team.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Rollen som nämndsekreterare hos oss är mångsidig. Som nämndsekreterare är du länken mellan politiken och tjänsteorganisationen och medborgarna. Du ansvarar för hela ärendegången, från att ett ärende initieras till att beslutet är expedierat. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor på enheten, chefer och förtroendevalda, där du bidrar med struktur, kvalitet och helhetsperspektiv i kommunens beslutsprocesser. Vi jobbar i team och stöttar varandra för att skapa en effektiv och likvärdig nämndprocess i kommunen.
I arbetet ingår administration, planering, strukturering och protokollföring. Utöver nämndadministrationen är du ett stöd till handläggare, chefer och politiker. I rollen kan även utredningsuppdrag ingå, exempelvis att ta fram beslutsunderlag, policys och riktlinjer för att utveckla kommunens arbete, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom statsvetenskap, och har minst 6 månaders erfarenhet av att arbeta som nämndsekreterare. Du har god förståelse för kommunala beslutsprocesser.
Det är meriterande om har erfarenhet av att arbeta i LEX.
För att trivas och lyckas i rollen som nämndsekreterare är det viktigt att du har en stark administrativ förmåga och ett noggrant samt strukturerat arbetssätt. Du är en person som tycker om att arbeta i ett högt tempo och är van vid att hantera flera uppgifter samtidigt. Vi ser också att du är en person som trivs med att arbeta i en politiskt styrd organisation och har en serviceinriktad och professionell inställning.
För att lyckas i rollen är det viktigt att sätta organisationens bästa i fokus och att kunna bygga förtroende i ditt arbete. Som person är du positiv, prestigelös, flexibel och har ett ödmjukt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-07-31. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon enligt nedanstående datum:
V 27-28 Kommunsekreterare, Gustav Söderström, gustav.soderstrom@tyreso.se
, 08-578 285 69
Kanslichef, Yunus Tuncer, yunus.tuncer@tyreso.se
, 08-578 296 41.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Jobbnummer
9982299