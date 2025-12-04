Nämndsekreterare
2025-12-04
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Arbetsplatsbeskrivning
Kommunkansliet har det kommunövergripande ansvaret för registrering, nämndadministration, valadministration, Dataskyddsförordningen (GDPR) och arkiv samt IT-strategiska frågor.
Avdelningen ansvarar även för kommunens reception. Kansliet är en administrativ servicefunktion, och vi möter och servar våra kollegor i kommunen och kommunens förtroendevalda och våra medborgare.
På kansliet arbetar idag sju medarbetare. Vi arbetar med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden samt flera mindre råd och beredningar. Kansliet hanterar kommunens post, registratur, diarium och arkiv.
Arbetsplatsen är placerad i centralorten Nossebro på kommunkontoret. I Essunga kommun är vi positiva till distansarbete på del av tjänst, när verksamheten så tillåter. Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare har du en central och mångsidig administrativ roll inom kommunledningssektorn. I rollen ingår att hantera kallelser, utskick och protokoll samt sköta diarieföring, beredning, planering och arkivering av ärenden. Du gör sekretessbedömningar, lämnar ut handlingar och ger stöd till förtroendevalda och förvaltningsledning i kommunal- och förvaltningsrättsliga frågor. Arbetet omfattar även självständig handläggning, kvalitetssäkring av handlingar och rådgivning kring beslutsprocesser. Du arbetar i ärendehanteringssystemet Evolution och bidrar till utveckling av processer och rutiner. Kvällsarbete förekommer vid nämndmöten, cirka nio gånger per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har en hög servicekänsla. Du är van att arbeta självständigt, ta initiativ och prioritera i en miljö med många parallella processer. Du har lätt för att skapa goda relationer och bemöta olika människor på ett professionellt sätt. För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt vara bekväm med digitala arbetssätt.Kvalifikationer
- Högskole-/universitetsexamen inom statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning, socionom eller annan relevant inriktning.
- Kunskaper i kommunalrätt och förvaltningsrätt.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både skriftligt och muntligt.
Meriterande:
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
- Kunskap om kommunallagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom noggrannhet, flexibilitet, serviceinriktning och förmåga att skapa struktur.
Vi erbjuder
En stimulerande och varierad roll där du får arbeta nära både förtroendevalda och sektorsledning. Hos oss får du möjlighet att utveckla processer och rutiner i ett modernt ärendehanteringssystem (Evolution) och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi värdesätter kompetens, engagemang och erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, trevliga kollegor och en trygg anställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
