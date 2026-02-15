Nämndsekreterare - Trainee Familjen Helsingborg
Vill du vara med och göra skillnad? Kickstarta din karriär som trainee hos oss!
Om arbetsplatsen
Vi i Familjen Helsingborg spår en spännande framtid och sätter utveckling i fokus. Hos oss arbetar du med kvalificerade uppdrag samtidigt som du får personlig utveckling och ett brett nätverk. Som trainee i Familjen Helsingborg kommer du att få värdefulla utbildningsdagar inom bland annat projektledning, presentationsteknik och samtalsteknik. Tillsammans med dina traineekollegor kommer du dessutom att få träffa ledning, politiker och specialister på studiebesök i Familjen Helsingborgs kommuner och därmed fördjupa dina kunskaper i offentlig sektor.
Denna tjänst rekryteras genom Familjen Helsingborg och du blir anställd i en av samarbetets kommuner. Familjen Helsingborg består av elva kommuner i nordvästra Skåne och vi skapar mervärden genom att arbeta tillsammans. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Inom vårt samarbete ingår även kommunala bolag.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Nämndsekreterare - en nyckelroll i den politiska beslutsprocessen.
Vi söker dig som vill arbeta i hjärtat av den kommunala beslutsorganisationen. Som nämndsekreterare får du en central och viktig roll där du samordnar och stöttar nämndens och förvaltningens administrativa processer. Du ansvarar för allt som rör nämndens sammanträden - från planering och kallelser till protokoll och uppföljning.
I dina arbetsuppgifter ingår även att besvara inkommande mejl och telefonsamtal, diarieföra handlingar och bidra till att ärenden hanteras korrekt och effektivt.
I denna roll blir du en av förvaltningens viktiga knutpunkter, en "spindel i nätet", med ansvar för övergripande administrativa processer, intern kontroll samt systemstöd. Du kommer att vara superuser för vissa program, exempelvis Stratsys, och bidra till att kvalitetssäkra våra arbetssätt.
Arbetet innebär många kontaktytor, särskilt med förtroendevalda och handläggare, men även i viss utsträckning med media och medborgare.
Till Traineeprogrammet söker vi kandidater som anses ha särskilt goda förutsättningar för att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner. Traineeprogrammet ger mycket god inblick i hur kommunal verksamhet fungerar och du får ett fantastiskt nätverk inför det framtida yrkeslivet.
Som trainee arbetar du med kvalificerade uppdrag i din hemkommun och får personlig utveckling genom traineeprogrammets utvecklingsdagar. Du arbetar och driver även ett projekt tillsammans med dina traineekollegor. Under anställningsåret läggs cirka 25% av arbetstiden på utvecklingsdagar genom programmet. Traineeprogrammet pågår under 12 månader med start den 1 september 2026. Vilken kommun din anställning är förlagd i förmedlas inför slutintervjuerna.
I vårt traineeprogram erbjuder vi:
- Stimulerande arbetsuppgifter
- Personlig utveckling
- Ett ovärderligt yrkesnätverk
- Kunskap om kommunal verksamhet
- Teamträning
- Utbildningar inom projektledning m.m
- Breddning i en annan kommun
- HandledareKvalifikationer
Du som söker är en nyutexaminerad akademiker, max två år gammal högskole- och/eller universitetsexamen. Du har en liten arbetslivserfarenhet men ett stort engagemang för samhällsfrågor.
Vi ser gärna att du som söker har akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap eller motsvarande relevant utbildning med en god förståelse för offentlig förvaltning.
Vi ser gärna att du har:
-Goda kunskaper i kommunalrätt
-Erfarenhet av eller kännedom om myndigheters ärendehantering
-Förståelse för det regelverk som styr den kommunala beslutsprocessen
-Kärlek till administration
Då utvecklingsdagar i traineeprogrammet är på svenska så behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift.
Du är en samhällsutvecklare som gärna ifrågasätter och kommer med nya idéer. Du har förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbeten. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du också ha en god samarbetsförmåga, vara kommunikativ i bemötande, tal och skrift samt ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att bli antagen till traineeprogrammet ska du ha erhållit din högskole-/universitetsexamen innan traineeprogrammets start den 1 september 2026.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 15 mars 2026
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 1 september 2026
Varaktighet: 12 månader
Lön: 31 500kr
Antal tjänster: 1
Skicka in din ansökan via ansökningslänken. Går du vidare efter första urvalet kommer du att kallas till en av våra rekryteringsdagar den 8 eller 9 april i Helsingborg. Går du vidare efter rekryteringsdagarna kommer du att kallas till intervju den 22 eller 23 april i Ängelholm. Efter intervjuerna kommer vi att göra ytterligare ett urval. Blir du antagen till vårt traineeprogram får du besked om detta senast under vecka 19.
Läs mer: traineeprogrammet.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
