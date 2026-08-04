Nämndsamordnare
Selecta Recruitment AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selecta Recruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en nämndsamordnare till Täby kommun. Uppdraget innebär att samordna den administrativa processen för kommunala beslut som tas i nämnderna inom kultur- och fritid samt miljö- och hälsoskydd.
Som nämndsamordnare ansvarar du bland annat för att planera, dokumentera och samordna de politiska sammanträdena i Täby kommun. I detta har du en nyckelroll genom att hålla ihop beredningen och följa ärendenas gång.
Du samordnar framtagandet av ärenden tillsammans med handläggare i nära samarbete med verksamhetens chefer och förtroendevalda. Målsättningen är att nämnderna ska få underlag av god kvalitet och att instansernas arbete ska löpa smidigt och rättssäkert.
Arbetet är i huvudsak självständigt men du kommer även att delta i olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt. Det tillkommer viss administration av andra nämnder, utskott och råd. Arbetet omfattar i huvudsak dagtid, men nämndernas sammanträden och delar av beredningsprocesserna är förlagda till kvällar.
Nämndsamordnargruppen vid kanslienheten i Täby kommun består idag av två kommunsekreterare och fyra nämndsamordnare. Tillsammans arbetar teamet för att stötta verksamheten och säkerställa en välfungerande berednings- och beslutsgång.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från nämndadministration, är nyutexaminerad jurist, eller har en relevant högskoleexamen med inriktning mot offentlig förvaltning, statsvetenskap eller liknande
Har goda IT-kunskaper, gärna med erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem
Har kunskap inom juridik gällande kommunallag och förvaltningslag
Är intresserad av att lära sig kommunal verksamhet och önskar erfarenhet inom den kommunala sektorn
Uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift och är van att anpassa din kommunikation efter målgruppen
Meriterande
Kunskaper inom det kommunalrättsliga området
Erfarenhet av ärendehandläggningPubliceringsdatum2026-08-04Dina personliga egenskaper
Eftersom rollen innebär samarbete med både tjänstepersoner och politiker är det viktigt att du är lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer.
Om uppdraget i korthet
Omfattning: 50–100%
Placeringsort: Täby
Arbetstider: I huvudsak dagtid, med vissa sammanträden och beredningsprocesser förlagda till kvällar
Om Selecta Recruitment
Selecta Recruitment AB är specialister på interim- och konsultuppdrag inom bland annat ledarskap, ekonomi och samhällsbyggnad. Vi matchar erfarna konsulter med spännande uppdrag hos våra kunder inom både offentlig och privat sektor.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan med CV så snart som möjligt då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039), https://www.selectarecruitment.se/
100 12 STOCKHOLM Jobbnummer
10020793