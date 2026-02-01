Nagelteknolog till salong i Malmö

Jaxon Nails Salong AB / Hälsojobb / Malmö
2026-02-01


Visa alla hälsojobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jaxon Nails Salong AB i Malmö

Vi söker en nagelteknolog/nagelterapeut till vår verksamhet i Malmö.
Tjänsten innebär arbete i salong med fokus på professionella nagelbehandlingar
och god kundservice. Arbetet utförs enligt gällande hygien- och säkerhetsrutiner.

Publiceringsdatum
2026-02-01

Dina arbetsuppgifter
• Utföra nagelbehandlingar såsom gelé- och akrylnaglar
• Manikyr, förstärkning, refill och borttagning
• Enklare nageldesign
• Rengöring och ordning av arbetsplats
• Bemötande av kunder och samarbete med kollegor

Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som nagelteknolog/nagelterapeut
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• Noggrann och serviceinriktad
• Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Vi erbjuder:
• Anställning enligt svenska arbetsvillkor
• Trygg arbetsmiljö
• Möjlighet till långsiktigt samarbete

Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: Diva.salong@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jaxon Nails Salong AB (org.nr 559524-6124)
Södra Förstadsgatan 4 (visa karta)
211 43  MALMÖ

Arbetsplats
Diva Salong

Jobbnummer
9715881

Prenumerera på jobb från Jaxon Nails Salong AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jaxon Nails Salong AB: