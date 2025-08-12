Nagelteknolog sökes

Vivian Nails AB / Hälsojobb / Kungsbacka
2025-08-12


KL Nails är en skönhetssalong i centrala Kungsbacka. Vi behöver utöka personalstyran och söker därför efter 2 st duktiga nagelteknologer.
Det är viktigt att ni kan behärska olika tekniker för att bygga naglar och göra vacker design.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: mylienhuynh1008@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personal sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivian Nails AB (org.nr 559444-5677)
Södra Torggatan 3 (visa karta)
434 30  KUNGSBACKA

Arbetsplats
KL Nails

Jobbnummer
9455724

