Nagelteknolog och fransstylist sökes
2025-08-25
Salong Anna Nails Alvesta är en skönhetssalong i centrala Alvesta. Vi behöver utöka personalstyrkan och söker därför två st duktiga nagelteknologer och det är önskvärt att ni även kan göra ögonfransförlängningar. Ni måste ha utbildning och yrkeserfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: annanails.and.lashe@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nagelteknolog och fransstylist".
Detta är ett heltidsjobb.
342 30 ALVESTA Jobbnummer
9475230