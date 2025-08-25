Nagelteknolog och fransstylist sökes

Wmtn AB / Hälsojobb / Alvesta
2025-08-25


Salong Anna Nails Alvesta är en skönhetssalong i centrala Alvesta. Vi behöver utöka personalstyrkan och söker därför två st duktiga nagelteknologer och det är önskvärt att ni även kan göra ögonfransförlängningar. Ni måste ha utbildning och yrkeserfarenhet.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: annanails.and.lashe@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wmtn AB (org.nr 559433-1422)
Allbogatan 2 (visa karta)
342 30  ALVESTA

