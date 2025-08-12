Nagelteknolog och fransstylist sökes

Annie Beauty AB / Hälsojobb / Kungsbacka
2025-08-12


Salong Annie Nails & Beauty är en skönhetssalong i centrala Kungsbacka. Vi behöver utöka personalstyrkan och söker därför två st duktiga nagelteknologer och det är önskvärt att ni även kan göra ögonfransförlängningar.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: anniebeautyab@gmail.com

Arbetsgivare
Annie Beauty AB (org.nr 559483-2577)
Storgatan 5 (visa karta)
434 30  KUNGSBACKA

