Nagelteknolog och fransstylist sökes
Annie Beauty AB / Hälsojobb / Kungsbacka Visa alla hälsojobb i Kungsbacka
2025-08-12
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Annie Beauty AB i Kungsbacka
Salong Annie Nails & Beauty är en skönhetssalong i centrala Kungsbacka. Vi behöver utöka personalstyrkan och söker därför två st duktiga nagelteknologer och det är önskvärt att ni även kan göra ögonfransförlängningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: anniebeautyab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personal sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annie Beauty AB
(org.nr 559483-2577)
Storgatan 5 (visa karta
)
434 30 KUNGSBACKA Jobbnummer
9455705