Nagelteknolog / Nagelterapeut / Pedikyrist
Bano Beauty Sweden AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-10-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bano Beauty Sweden AB i Stockholm
Just nu söker vi på Bano Beauty Sweden salongen en duktig nagelterapeut & pedikyrist till vårt team!
Vi söker dig som är flexibel och kan jobba som vikariat/ vid behov.
Vi är dessutom öppna för tim/ deltidsanställning framöver.
Det är viktigt att du har en stark kunskap inom naglar och effektivt jobbat på kunder.
Vi ser helst att du är öppen för att erbjuda våra kunder pedikyr - behandlingar vid sidan av manikyrer.
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och du kommer att få lära dig allt du behöver veta för att kunna jobba hos oss och jobba med våra unika tekniker. Vi erbjuder även pedikyr utbildning ifall det skulle behövas.
Pluspoäng:
• Om du jobbar med dom ryska teknikerna inom manikyr / pedikyr.
• Om du kan både engelska & svenska
• Om du har plugg vid sidan av eller annan sysselsättning under tiden du inte jobbar på salongen
• Flexibel med timmar och kan jobba upp din tjänst hos oss med tiden
Vi ser fram emot att få träffa dig!
Hälsningar,
Bano Beauty Sweden
Jobbtyp: Deltid, Visstid, Extrajobb, Vikariat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Via mejl
E-post: jobb@banobeauty.se Arbetsgivarens referens
