Nagelteknolog,massör,franstylist
Sang By Hang Lounge i malmö AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-01-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sang By Hang Lounge i malmö AB i Malmö
Välkomna att ansöka hos oss! Vi behöver dig i vårt team som jobbar med högkvalitet inom skönhet och nagelvård!
Vi söker dig som har ett glatt humör och servicemide, känslan för nagelsyrket och har tålamod!
Du ska kunna minst grunden som nagelterapeut och där efter kan vi utveckla tillsammans!
Detta yrket är inte så lätt som det ser ut! Det krävs tålamod, pilligt och koncentration! Det krävs även tid för att bli duktig och man bli aldrig färdig lärt utan måste utvecklas hele tiden med nya trender!
Är du rätt person hö av dig till oss
Tack så jättemycket!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: hang.f88@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sang By Hang Lounge i malmö AB
(org.nr 559178-3856) Kontakt
Hang nguyen hang.f88@gmail.com 0700668984 Jobbnummer
9715728