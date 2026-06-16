Nagelteknolog / Fransstylist
Asia Nails AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-06-16
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Asia Nails AB är en välkänd kedja inom naglar & fransar i Göteborg.
Verksamheten består av naglar, fransar, fotvård.
Vi är en av Göteborgs största skönhetssalong i centrala Göteborg.
Vi behöver utöka personalstyrkan med en nagelteknolog så vi söker dig som är duktig på att göra vacker nageldesign. Det är meriterande om du även är kunnig som fransstylist.
Du ska vara trevlig, ha bra servicemined, stress tålig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@asianails.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asia Nails AB
(org.nr 559000-3462), http://www.asianails.se
Kyrkogatan 46 (visa karta
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411 15 GÖTEBORG Kontakt
Ägare
Andy Cai info@asianails.se Jobbnummer
9966444