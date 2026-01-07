Nagel- och franstekniker sökes

Sunshine T Familjen AB / Hälsojobb / Järfälla
2026-01-07


Arbetsgivare: Sunshine Nails & Beauty Barkarby
Plats: Barkarby, Järfälla
Anställningsform: Deltid eller heltid (enligt överenskommelse)
Start: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och noggrann nagel- och/eller franstekniker till vår salong i Barkarby. Hos oss arbetar du i en lugn och professionell miljö med fokus på kvalitet, service och nöjda kunder.

Dina arbetsuppgifter
Utföra nagelbehandlingar såsom manikyr, gelé, akryl, förstärkning och nageldesign
Utföra fransbehandlingar (singel, volym eller lash lift - meriterande)
Ge god kundservice och rådgivning
Säkerställa god hygien och ordning på arbetsplatsen

Vi söker dig som

Har erfarenhet som nagel- och/eller franstekniker (utbildning eller arbetslivserfarenhet)
Är noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt men även i team
Kan kommunicera på svenska eller engelska (andra språk är meriterande)

Vi erbjuder

Deltid eller heltid - flexibla arbetstider
Trygg anställning enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö i en växande verksamhet
Möjlighet till utveckling inom skönhetsbranschen

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och eventuell erfarenhet till:
sunshinenails.stockholm@gmail.com
eller kontakta oss för mer information.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: sunshinenails.stockholm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sunshine T Familjen AB (org.nr 559538-1228)
Safirgatan 17D (visa karta)
177 47  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Sunshine Nails&Beauty

Kontakt
Kim Hue Mai
sunshinenails.stockholm@gmail.com
0705806688

Jobbnummer
9670344

