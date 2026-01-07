Nagel- och franstekniker sökes
Sunshine T Familjen AB / Hälsojobb / Järfälla Visa alla hälsojobb i Järfälla
2026-01-07
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunshine T Familjen AB i Järfälla
Arbetsgivare: Sunshine Nails & Beauty Barkarby
Plats: Barkarby, Järfälla
Anställningsform: Deltid eller heltid (enligt överenskommelse)
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och noggrann nagel- och/eller franstekniker till vår salong i Barkarby. Hos oss arbetar du i en lugn och professionell miljö med fokus på kvalitet, service och nöjda kunder.Dina arbetsuppgifter
Utföra nagelbehandlingar såsom manikyr, gelé, akryl, förstärkning och nageldesign
Utföra fransbehandlingar (singel, volym eller lash lift - meriterande)
Ge god kundservice och rådgivning
Säkerställa god hygien och ordning på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har erfarenhet som nagel- och/eller franstekniker (utbildning eller arbetslivserfarenhet)
Är noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt men även i team
Kan kommunicera på svenska eller engelska (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder
Deltid eller heltid - flexibla arbetstider
Trygg anställning enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö i en växande verksamhet
Möjlighet till utveckling inom skönhetsbranschenSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och eventuell erfarenhet till: sunshinenails.stockholm@gmail.com
eller kontakta oss för mer information.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: sunshinenails.stockholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunshine T Familjen AB
(org.nr 559538-1228)
Safirgatan 17D (visa karta
)
177 47 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Sunshine Nails&Beauty Kontakt
Kim Hue Mai sunshinenails.stockholm@gmail.com 0705806688 Jobbnummer
9670344