Nacka gymnasium söker skolkoordinator
2025-11-13
Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge tio minuter från Slussen och promenadavstånd till Nacka Forum. Skolan har 200 anställda och ca 2 200 elever fördelade på 18 utbildningar, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan har i över tio år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet. I SKR:s jämförelser mellan kommunala gymnasieskolor i Sverige ligger Nacka gymnasium i topp.
En riktig skola - så brukar våra elever beskriva Nacka gymnasium och det är en beskrivning som vi tycker stämmer bra. På Nacka gymnasium finns allt vad man kan förvänta sig av ett gymnasium där man tar utbildning på allvar. Helt enkelt en trygg miljö där förutsättningarna finns för att man som elev ska lyckas med sina studier.
En av våra skolkoordinatorer ska flytta från Stockholm och vi söker nu hennes ersättare.
Är du en serviceinriktad och strukturerad person som trivs med att ha en central roll i en skolas dagliga verksamhet? Som skolkoordinator hos oss får du möjlighet att kombinera självständigt arbete med nära samarbete i en administrativ grupp. Här får du en varierande vardag där din flexibilitet, helhetssyn och förmåga att skapa struktur skapar en god miljö för hela verksamheten!
Ditt uppdrag
Som skolkoordinator har du en central och varierande roll där du ansvarar för bland annat
fakturahantering och ekonomiuppföljning, introduktion av nya medarbetare, betygshantering och vikarieanskaffning för pedagogisk personal.
Arbetet är självständigt, men du ingår i en administrativ arbetsgrupp på cirka fem personer där du
på sikt förväntas bli expertanvändare i olika system. Som ansiktet utåt för våra elever, kollegor och ibland vårdnadshavare har du en god helhetssyn och förståelse för hur verksamheten hänger ihop. Du tar emot ärenden och hjälper till i en mån det är möjligt inom dina ramar och vid behov hänvisa vidare till rätt avdelning. Vidare är du behjälplig och deltar i skolans aktiviteter och traditioner.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
• arbetat med personalförsörjning som t ex vikarieanskaffning
• pedagogisk erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är det här du?
Vi söker dig som är trygg i din roll samt självgående och kan fatta beslut när det behövs. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter samtidigt som du kan prioritera om när situationen kräver det. Du trivs med att samarbeta och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer med både kollegor, elever och vårdnadshavare. Samtidigt är du serviceinriktad och villig att göra det där lilla extra som gör skillnad för våra elever och vår personal.
Vi erbjuder
På Nacka gymnasium värnar vi god undervisning. Här ingår du i ett team med kompetenta, och professionella kollegor i en välfungerande IT-miljö. Hos oss kommer du till en stabil, trygg, populär och välfungerande kommunal gymnasieskola där såväl elever som kollegor trivs och lär sig av varandra. Du har tillgång till goda resurser och inarbetade specialist- och stödfunktioner, som tillgängligt vaktmästeri och IT-support. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/nacka-gymnasium/
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2026-02-09 eller enligt överenskommelse. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Johan Lundström på 070-431 81 08 eller johan.lundstrom@nacka.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag 2025-11-30. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
