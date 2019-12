Mystery Shopping Umeå för dig som vill jobba extra - Nordic Mystery Shopping Sverige AB - Butikssäljarjobb i Umeå

Nordic Mystery Shopping Sverige AB / Butikssäljarjobb / Umeå2019-12-21En Mystery Shopper är en anonym konsument som besöker butiker, restauranger, kaféer, fartyg och många andra platser. För att våra kunder ska kunna förbättra bemötandet av sina kunder, berättar vi i skriftliga besöksrapporter om vad vi upplevt.Nordic Mystery Shopping är unika genom att jobba med professionella Mystery Shoppers med timlön. Kvaliteten i våra besöksrapporter är till för krävande marknadschefer, för utbildningsföretag inom sälj och service, och andra som vet att Mystery Shoppern avgör kvaliteten på tjänsten.De flesta av våra Mystery Shoppers jobbar extra hos oss någon eller några dagar per månad. Några har det som huvudsyssla. Jobbet kräver att du reser bort över dagen ibland. I den här regionen söker vi dig som vill jobba 2-3 dagar per månad, mestadels med resor.Arbetet planeras i arbetsdagar, schemalagt månadsvis. Du kan själv vara med i planeringen av vilka dagar du kommer att jobba.I vår företagsgrupp ingår även Nordic Mystery Shopping i Finland och Norge, och Inside Security. Vi är ensamma i vår bransch om att ha kollektivavtal och arbetsförsäkringar som omfattar alla anställda.Om du har jobbat inom butik, hotell, restaurang eller kafé några år. Om du är bra på att uttrycka dig skriftligt. Om du har körkort och gärna god körvana. Och om du ser långsiktigt på möjligheten att jobba extra som Mystery Shopper. Då kanske det här passar in bra på dig och vi ser fram emot din ansökan!2019-12-21Sista dag att ansöka är 2020-01-06Nordic Mystery Shopping Sverige AB5017029