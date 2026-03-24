Mysig tjej på16 år söker assistent på schemarad.
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-03-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi på inkludera assistans söker dig mellan 20- 45 år som vill arbeta på schemarad, samt dig som vill arbeta som timvikarie under våren och sommaren.
Om jobbet:
Du kommer att arbete hos en härlig och glad tjej som är 16 år och bor strax utanför Övik med bra bussförbindelser.
Kunden kräver hel hjälp i sin dagliga livsföring som exempelvis förflyttningar, träning, personlig hygien m.m. Hon kan själv kommunicera.
Du kommer jobba aktivt utifrån kundens behov, diagnos och fasta rutiner.
Ditt arbete präglas av ansvar i möten och samspel med andra människor, så vi kommer att lägga stor vikt kring din personlighet och kemin mellan dig och kunden.
Schema:
Arbetstiden är varierande med kvällar 14.45-20:00, vakna nätter 20:00-07:00 samt varannan helg.
Under sommaren arbetar man även dagtid.
Körkort är plus men inget krav.
Du bör behärska svenska språket i både tal o skrift.
Du som söker har tidigare arbetat inom vård och omsorg eller personlig assistans.
Har du erfarhet av BiPAP så är det stort plus för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Du bör ha hög arbetsmoral, vara lugn och trygg i dig själv och vara positiv i känslan att göra skillnad för någon annan. Övrig information
Längre introduktion sker för att säkerställa samspel och trygghet mellan er båda i de dagliga rutinerna.
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra tillsvidare anställda.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTER
Innan anställning kan påbörjas måste utdrag ur belastningsregistret lämnas. Det är en fördel om du inför en intervju har förberett med att beställa registerutdrag från polisen.
Intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så varmt välkommen in med din ansökan så fort som möjligt
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Ångermanlandsgatan 12 A (visa karta
)
891 35 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Anna Abrahamsson anna.abrahamsson@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9817230