Myrängsskolan söker resurser till SU-grupp
Täby Kommun / Barnskötarjobb / Täby Visa alla barnskötarjobb i Täby
2025-10-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad. Genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå. Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Varmt välkommen att söka anställning hos oss på Myrängsskolan.
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta som resurs till elever i behov av stöd och har en vilja att få påverka elevers förutsättningar till att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vi har just nu flera tjänsten till med start i början av januari 2026. Heltidstjänsten tillsvidaretjänst och tidsbegränsad för att stödja elever i särskildundervisningsgrupp. Dina arbetsuppgifter
På Myrängsskolan samverkar du med kollegor kring gemensamma elever både i skolan och på fritids. Alla tar ett gemensamt ansvar för att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetare skickliggör varandra och skapar förutsättningar för alla att lyckas.
Som resurs ska du vara behjälplig i det dagliga omsorgsbehovet, undervisningen, på raster under skol- och fritidstid för att stötta elever kunskapsmässigt och socialt. Som person behöver du vara positiv, flexibel, lågaffektiv och ha erfarenhet av att arbeta i skola.
Arbetsuppgifter som kan ingår i ditt arbete som resurs är:
• Hjälpa elever så att läraren kan fokusera på undervisning
• Hjälpa elever i det dagliga omsorgsbehovet kläder, hygien, mat osv
• Att stödja elever utifrån egenvårdsplan ingår i tjänsten
• Vara läraren behjälplig i undervisningen och stötta elever i lärandet.
• Arbeta för att hela klassen ska ha trygghet och studiero
• Följa elever på nära håll så att elever får stöd i sitt lärande och med sociala situationer
• Samla in information och sammanställa underlag kring elevens utveckling socialt och kunskapsmässigt
• Delta vid samtal som EHK, EHT, utvecklingssamtal eller andra möten kring elever
• Vid behov ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare
• Vid behov kunna vikariera i klass vid lärares tillfälliga frånvaro Kvalifikationer
Du ska ha ett bemötande som elever gynnas av. Erfarenhet av arbete inom skola och vara en positiv och tydlig person. Du ska även ha ett lösningsfokuserat och lågaffektivt förhållningssätt samt ha kunskaper om elever i behov av stöd. Du är bra på att samarbeta och ser kollegialt samarbete som en förutsättning för att lyckas med eleverna. Du känner dig trygg med att möta vårdnadshavare och verka för en bra samverkan mellan hem och skola.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Myrängsskolan är en F-6 skola med ca 250 elever där det under nuvarande läsår finns grundskola årskurs 1-5, fritidshem, förskoleklasser och anpassad grundskola (tidigare grundsärskola).
Vi är stolta över att vara en skola som ser varje elev under hela dagen, både i skolan och på fritids. Vår engagerade personal arbetar intensivt med att främja likvärdigheten och har en lösningsfokuserad inställning för att säkerställa att varje elev når sin fulla potential. På Myrängsskolan arbetar alla för trygghet, kvalitet och med elevernas bästa i fokus.
Skolan är belägen nära naturen, omgiven av en stor och vacker skolgård, vilket ger våra elever en unik möjlighet att utforska och lära sig i en inspirerande miljö.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till vår verksamhet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform
Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas
Flera tjänster: tillsvidaretjänst och tidsbegränsad på 100%. För tidsbegränsad tjänst är anställning under våren men ev förlängning kan under sommaren och till hösten 2026
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden
Tillsättning början av januari eller enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
På vår hemsida www.taby.se
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Rektor
Bobo Börjesson bobo.borjesson@taby.se 08-555 584 06 Jobbnummer
9539946