Myndighetsövergripande IT-arkitekt inom infrastruktur
2026-03-24
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu en myndighetsövergripande IT-arkitekt inom infrastruktur till sektionen för vägledning och arkitektur då vi är i behov av att skapa oss långsiktiga målbilder inom flera delar där infrastrukturen är en del. Sektionen omfattar både IT-arkitektur och IT-säkerhet och består idag av 16 medarbetare. Vi har ett bra samarbetsklimat och vi stöttar och hjälper varandra på ett bra sätt.
Rollen som myndighetsövergripande IT-arkitekt är för oss strategisk/taktisk och kommer att agera med både verksamhet, ledningsgrupper och IT. Vi ser att rollen är central för att utforma de strategiska målbilderna och utifrån dem sätta ramarna för hur infrastrukturen på myndigheten ska formas och styras över.
Arbetet innebär att du:
* Deltar i utredningar, förstudier, projekt och i den löpande förvaltningen.
* Är delaktig i utformning av system, tjänster och tjänstegränssnitt, integrationer och framtagande av arkitekturförutsättningar i samband med ny- eller vidareutveckling av tjänster/system.
* Ingår i vår arkitekturberedning som arbetar med arkitekturen och principer för våra långsiktiga målbilder.
* Ingår i arkitektforum inom infrastruktur som arbetar med utformning och omfattning av tekniska tjänster samt målbilder för området.
* Ingår som en del av arkitekturstyrningen på SCB tillsammans med verksamhetsarkitektur, lösningsarkitektur, juridik, informationssäkerhet och IT-säkerhet.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* Examen i data- eller systemvetenskap eller har annan relevant utbildning, kompetens och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
* Behärskar svenska väl i både tal och skrift
* Minst två års erfarenhet i rollen som övergripande IT-arkitekt eller liknande roll som vi bedömer likvärdig
Meriterande är om du även har:
* Certifiering i IT-arkitektur.
* Ett bred kunskap inom IT-säkerhet
* En god kunskap om molncentriska IT-leveranser
För att det ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete.
Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driver arbetet framåt. Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig.
Du har god muntlig kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig tydligt, lyhört och anpassat efter mottagaren. Du kan förmedla idéer och information på ett engagerande och begripligt sätt i formella sammanhang som möten och presentationer.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för vägledning och arkitektur i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
SCB, IT Kontakt
Sektionschef
Marcus Fredriksson marcus.fredriksson@scb.se 0104796213
9815148