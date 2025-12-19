Myndighetshandläggare inom styrningsområdet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
Enheten för näringsliv, innovation och marknader, Klimat- och näringslivsdepartementet
Enheten för näringsliv, innovation och marknader arbetar med frågor och insatser som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft med fokus på ramvillkor för och främjande av entreprenörskap och företagande, innovation och förnyelse samt väl fungerande marknader. Enheten är ansvarig för hanteringen av statsstödsfrågor inom Regeringskansliet och gentemot EU-kommissionen. Enhetens verksamhet ska bidra till att företag kan utvecklas, växa och sysselsätta fler i hela Sverige och stärka den svenska konkurrenskraften. Enheten är organiserad i tre grupper, där grupp 2 hanterar frågor som bl.a. rör förenkling för företag, företagsfrämjande och kompetensförsörjning.
Enheten för näringsliv, innovation och marknader söker nu en ny medarbetare inom styrningsområdet. Du kommer att vara en del i teamet som arbetar med styrningen av Tillväxtverket med tonvikt på frågor som rör beredskapsfrågor relaterade till Tillväxtverkets uppdrag och näringslivsutveckling. Du kommer att arbeta med utveckling av en god myndighetsstyrning och effektiv budgethantering på en enhet med cirka 40 medarbetare.
I rollen ingår att planera, genomföra och följa upp arbetet mot uppställda mål, bereda ärenden och ta fram underlag på beställningar från politisk ledning. I arbetet ingår även att föra dialog med myndigheter, företag, kommittéer och andra intressenter.
Tillväxtverket har en bred verksamhet som berör flera utgiftsområden. Som en del i teamet kring Tillväxtverket kommer ditt arbete därmed att beröra frågor inom ett flertal områden såsom att främja näringslivets konkurrenskraft, främja en hållbar regional utveckling och landsbygdsutveckling och genomföra delar av den europeiska sammanhållningspolitiken. Myndigheten arbetar även med regeringens förenklingspolitik samt är sektorsansvarig beredskapsmyndighet.
Då enhetens ansvarsområde är mycket brett kommer du vid behov hjälpa till och bidra inom enhetens andra ansvarsområden.
Bakgrund
Vi söker dig med akademisk examen med inriktning som är relevant för uppdraget med t.ex. statsvetenskaplig, juridisk eller ekonomisk inriktning. Du har flerårig erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning och erfarenhet av att leda projekt med komplexa frågeställningar som rör flera intressenter. Vidare har du goda kunskaper i Office-paketet och med fördel har du även goda kunskaper om det ekonomiadministrativa regelverket för statlig verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av statlig styrning, budgetprocesser eller beredskapsfrågor samt arbete i Regeringskansliet.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Arbetet kräver att du har en mycket god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och är noggrann. Då arbetet också präglas av många kontaktytor är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga. Vidare har du ett lösningsorienterat arbetssätt med god förmåga att se samband och helheter.
Att arbeta i en politisk miljö ställer även krav på hög grad av flexibilitet och att man kan arbeta under högt tryck. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Marie Römpötti som är gruppchef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark på isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
