My Way Falköping
MShoura AB / Butikssäljarjobb / Falköping Visa alla butikssäljarjobb i Falköping
2026-07-01
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MyWay Falköping söker nya medarbetare!
Är du serviceinriktad, positiv och gillar att arbeta med människor? Då kanske du är den vi söker!
Vi på MyWay Falköping söker nu engagerade medarbetare till vår butik. Arbetsuppgifterna består bland annat av kundservice, kassaarbete, varupåfyllning och att hålla butiken fräsch och välkomnande.
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande och pålitlig
• Har ett trevligt bemötande
• Kan arbeta i högt tempo
• Är flexibel med arbetstider
• Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• Ett varierande arbete
• Trevliga kollegor
• En social och fartfylld arbetsmiljö
Låter det intressant?
Skicka din ansökan och CV till oss på: mohamad.shoura@icloud.com
Märk din ansökan med "Butikspersonal"
Välkommen med din ansökan till MyWay Falköping! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: mohamad.shoura@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MShoura AB
(org.nr 559556-4948)
Järnvägsgatan 14 (visa karta
)
521 33 FALKÖPING Kontakt
Mohamad Shoura mohamad.shoura@icloud.com 070-088 55 52 Jobbnummer
9986205