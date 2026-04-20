Must söker seniora och juniora experter för säker elektronik
2026-04-20
Vill du arbeta med hur elektronik designas för att skydda mot kvalificerade angripare?
Som expert inom säker elektronik arbetar du med att elektroniken i Försvarsmaktens, Totalförsvarets, EU:s och Natos signalskyddssystem designas för att uppfylla våra högt ställda säkerhetskrav. Du kommer att arbeta i hela spannet ifrån HDL, FPGA till hur PCB, designas för att skydda mot intrång och manipulation från kvalificerade angripare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som expert inom säker elektronik på Hårdvarusektionen, avdelningen för krypto och IT-säkerhet, så kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att, ur ett säkerhetsperspektiv, analysera och granska levererade lösningar i form av dokumentation, HDL kod, simuleringar, kretsscheman och PCB-layout. Du identifierar möjliga attackvektorer samt kravställer skyddsmekanismer. I detta ingår exempelvis att bedöma styrkan hos skydd mot fysiska attacker, sidokanaler samt felsäkerhet och felinjektion.
I arbetsuppgifterna ingår det även att följa internationell akademisk och industriell forskning samt utveckling inom skydds-, och attackmetoder. Ur detta utvecklar du granskningsmetodik samt krav för framtida system. Utifrån ditt kompetensområde kommer du att vara involverad i hela processen från kravställning av nya produkter, löpande granskning under utveckling samt granskning av levererade produkter, för att, identifiera, förhindra och åtgärda brister. Allt för att säkerställa att den slutgiltiga produkten når rätt säkerhetsnivå innan godkännande.
Vi är nu i en expansiv fas och söker nu både juniora samt seniora medarbetare som har ett brett intresse inom elektronikområdet. Du har gärna ett antal specialistområden men kan agera på bredd inom HDL programmering, FPGA-implementering och test samt kretskortslayout och gärna också kunskaper om mekanik och systemdesign ur ett hårdvaruperspektiv.
Du förväntas kunna skapa dig förståelse för komplexa konstruktioner utifrån datablad, källkod, scheman och dokumentation på svenska och engelska.
Du har en utbildning som civilingenjör med inriktning mot elektronikområdet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Meriterande
Det är meriterande, men inget krav, om du har några års erfarenhet av systemsäkerhet, design av driftsäkra system eller test och verifiering, av signalskyddssystem eller från angränsande områden såsom fordons-, flyg-, järnvägs- eller telekombranschen. Det är på motsvarande sätt meriterande om du har erfarenhet av forskning alternativt djupare kunskap inom ett eller flera elektronikrelaterade områden.Dina personliga egenskaper
Du brinner för elektronik och säkra system, du har ett driv att lära dig och växa i rollen. Vi arbetar i team med flera olika kompetensområden, så är det viktigt att du enkelt och gärna kan förmedla dina kunskaper och analyser till andra. En förutsättning för goda resultat är att du är bra på att samarbeta och att du tar ansvar för ditt eget arbete. Du är prestigelös, strukturerad och noggrann. I urvalet kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Elektronikexpert" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-04-30. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Så ansöker du
