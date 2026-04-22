Musikskolan söker sin nya cellopedagog
Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid, musikskolan / Pedagogjobb / Borlänge
2026-04-22
Vi är ett muntert gäng som arbetar för en stor bredd och en vass spets. Förnyelse är lika viktigt som att slå vakt om stolta traditioner. Vårt arbetslag omfattar för närvarande dryga tjugotalet heltidsanställda tillsvidare och en handfull timanställda medarbetare.
Inkludering är ett honnörsord för att på ett hållbart sätt kunna arbeta för att låta begreppet Musikstaden vara och förbli relevant.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Vad vi söker är en nyfiken, empatisk, flexibel och noggrann medarbetare med huvudämnet Violoncell och som gärna undervisar såväl enskilt som i grupp.
En alldeles särskild tonvikt läggs vid ensembleledning, inte minst i fråga om vår välkända celloensemble; cellisis. Vi arbetar med elever i alla åldrar från de minsta i Babyrytmiken till unga vuxna och ibland även vuxna.
Vi har en omfattande konsertverksamhet, och bland arbetsuppgifterna ingår även frivilligt deltagande i Borlänge orkesterförening.
Arbetstiden är dag och kväll.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Musikhögskola eller motsvarande, musiklärarlinjen eller motsvarande.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Körkort B.Dina personliga egenskaper
Empatisk, flexibel, noggrann och nyfiken.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av pedagogisk verksamhet med undervisning i violoncell, gärna i musik- eller kulturskola.
Kunskaper kring Suzukimetodik.
Ensembleledning.
Bra kunskaper i engelska och andra språk.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid, musikskolan Kontakt
Sveriges lärare
Thomas Lille 070-204 3206 Jobbnummer
9869885