Musikpedagog piano visstidsanställning 5 månader
2026-02-26
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision. Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som vikarierande musikpedagog behöver du ha god förmåga att bedriva pianoundervisning individuellt och i mindre grupper samt gärna även kunna undervisa i ämnet musik i skolan. Du får gärna ha något andra instrument, nuvarande pedagog som ska vara föräldraledig undervisar även i trummor, men det finns möjlighet till annan kompetens.
Då undervisningen till stora delar sker ute på skolorna är det viktigt att du har tillgång till bil. Givetvis får du bilersättning.Kvalifikationer
Det är ett krav att du har en pedagogisk högskole- eller folkhögskoleutbildning eller har en lång erfarenhet av undervisning som kan valideras till motsvarande kompetensnivå.
Du behöver vara kommunikativ och bra på att samverka. Tidigare erfarenhet från att undervisa barn inom kulturskola eller skola är meriterande.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kof 2026/34". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommun, Tjörns kulturskola Kontakt
Avdelningschef Delta
Tobias Gröndahl tobias.grondahl@tjorn.se 0734-62 19 38 Jobbnummer
9764269