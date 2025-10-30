Musiklärare till vikariat på Munktorpsskolan
2025-10-30
Munktorpsskolan är en skola där vi arbetar tillsammans och bidrar med kunskap och erfarenheter för att utveckla verksamheten till en plats där både elever och personal känner att de kan lyckas. Vi är en enparallellig liten gemytlig skola med närhet till natur och friluftsliv, 10 km från Köping. Munktorp är ett landsbygdssamhälle där de flesta bor i villa eller på lantgård. Cirka 175 elever går på skolan från förskoleklass till årskurs 6 i åldershomogena grupper. Vi har två fritidshem och öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6.
Hos oss får du arbeta nära både elever och kollegor i en trygg och personlig miljö, där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Undervisning i musik 50% (F-6) och resurs i åk 4-6 50%. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Som resursperson är ditt huvudansvar att finnas med som stöd i och utanför klassrummet under skoldagens olika moment.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare i musik. Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar och har en god samarbetsförmåga. Har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan uttrycka dig professionellt i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
* Du är en god organisatör, har struktur och ordning.
* Du har förmågan att vara mycket flexibel och är beredd på snabba vändningar i det dagliga arbetet.
* Du brinner för att arbeta med barn, har fingertoppskänsla och är en god kommunikatör.
* Du ser ditt ansvar och ledarskap i gemensamma arrangemang/firanden under läsåret som en självklarhet i ditt uppdrag.
Önskat startdatum för tjänsten är 8 januari 2026 och är ett vikariat fram till 22 december 2026.
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
