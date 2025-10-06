Musiklärare till Strömstiernaskolan
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service. Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en musiklärare som vill bli en del av vår verksamhet på Strömstiernaskolan. I ditt uppdrag som lärare arbetar du för att motivera och inspirera dina elever till utveckling och lärande samt stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du planerar för undervisning och du har ett formativt förhållningssätt där du anpassar din planering efter elevernas utveckling och resultat. Genom ett tydligt ledarskap gör du eleverna delaktiga både i din undervisning och i din planering så att en trygg och tillgänglig lärmiljö skapas. Vi använder Vklass som digital lärplattform för vår kommunikation och dokumentation.
Här i Strömstad har vi havet i centrum och livet i fokus - att förena karriär och en salt livsstil året runt är lika naturligt som viktigt för oss som valt att bo i Strömstad! Här kan du kombinera yrkeskarriären med livskvalitet. Om du är ny som lärare erbjuds du naturligtvis en mentor.
Vi önskar att du kan börja dig tjänst hos oss så snart som möjligt.Kvalifikationer
Till tjänsten söker vi dig som är legitimerad lärare i musik. Digital kompetens är ett krav för att hantera information, dokumentation och är en naturlig del av undervisningen.
Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser även att du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Du bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt. Har du dessutom god förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor ser vi fram emot din ansökan!
Du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
