Musiklärare till Skolhagenskolans högstadium
2026-03-06
Vill du vara med och göra musiklektionerna till dagens höjdpunkt för våra högstadieelever? Skolhagenskolan i Täby söker nu en Musiklärare som vill skapa både spelglädje och studiero - och som tycker att en välstämmd gitarr är minst lika viktig som en tydlig lektionsplanering.
Om Tjänsten
Som Musiklärare hos oss undervisar du elever i årskurs 7-9 och är en viktig del i deras utveckling - både musikaliskt och personligt. Du får arbeta i en trygg, inkluderande miljö där vi ser musik som en nyckel till både lärande och välmående.
• Planera och genomföra undervisning i musik enligt läroplanen
• Skapa strukturerade, inspirerande och elevaktiva lektioner
• Bygga vidare på elevers kreativitet, mod och samarbetsförmåga
• Delta i arbetslagsarbete och utveckla skolan tillsammans med kollegor
• Bidra till konserter, temadagar och andra musikrelaterade inslag i skolan
Vem Vi Söker
Du gillar ungdomar, musik och ordning - helst alla tre samtidigt. Du är trygg i dig själv och möter elever med nyfikenhet, humor och tydlighet.
• Lärarlegitimation med behörighet i musik för årskurs 7-9, eller motsvarande utbildning
• Gärna minst 1-2 års erfarenhet av undervisning, praktik räknas
• Goda kunskaper i instrument (t.ex. piano, gitarr) och gärna sång
• Van att använda digitala verktyg och gärna musikprogram i undervisningen
• Förmåga att skapa struktur, studiero och ett tillåtande klimat i klassrummet
• Normmedvetet, inkluderande förhållningssätt och god samarbetsförmåga
Varför Skolhagenskolan?
• En hälsofrämjande arbetsplats med fokus på balans mellan jobb och fritid
• Stort utrymme för kompetensutveckling och fortbildning inom både musik och pedagogik
• Ett engagerat kollegium med nära samarbete, coachande ledarskap och tydlig kommunikation
• En inkluderande kultur där olikheter ses som en styrka och där vi hjälper varandra att lyckas
• Nyrenoverade lokaler, flertal musikgrupprum
Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad på Skolhagenskolans högstadium i Täby.
Anställningsform och omfattning enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning. Lön enligt gällande kollektivavtal och erfarenhet.
Välkommen att söka och vara med och sätta tonen för framtidens musikundervisning på Skolhagenskolan!
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
