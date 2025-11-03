Musiklärare till Skogsängsskolan
Vill du jobba tillsammans med drivna och engagerade pedagoger som är stolta över sin arbetsplats? Vi på Skogsängsskolan söker en musiklärare som är intresserad av ett vikariat mellan 2026-01-07 till 2026-06-14.
Skogsängsskolan är nybyggd med nya fina lokaler med en fantastisk skolgård. Vi har vuxit de senaste åren och är idag en F-6 skola med cirka 463 elever. På Skogsängsskolan arbetar vi tillsammans med fokus på kollegialt lärande. Vi arbetar förebyggande för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och trygghet. Skolan arbetar med grundsynen att placera eleven i centrum i ett helhetsperspektiv. Vi arbetar medvetet med differentierad och språkutvecklande arbetssätt för högre måluppfyllelse. Vi har både kurator och skolsköterska på heltid och ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande. För att lyckas i det arbetet lägger vi stor vikt vid normer, värden, trygghet och studiero. En del i det arbetet är att vi har en organiserad och välfungerande rastverksamhet.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
I den här tjänsten undervisar du i musik på heltid och har elever från årskurs F till 6. Du jobbar med att fånga och utveckla elevernas musikaliska intresse och anpassar din undervisning efter elevernas olika nivåer. Självklart planerar och genomför du din undervisning enligt läroplanen, Lgr22. Dessutom ingår du i ett arbetslag på skolan för att få möjlighet till samarbete med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik. Har du tidigare erfarenhet av att undervisa utifrån LGR22 det bra. Hos oss undervisar du i helklasser. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av att undervisa stora grupper.
Du är lyhörd, samarbetar väl med både kollegor och elever, och har förmågan att se hela elevens skolsituation. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna och barn. Du är duktig på att bygga förtroende, lyssna och förstå olika behov. Vi tror att du är en driven medarbetare som vill bidra till skolans fortsatta utveckling.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9584618