Musiklärare till Montessoriskolan Globen
Alingsås Montessori Skola Globen / Pedagogjobb / Alingsås Visa alla pedagogjobb i Alingsås
2026-05-06
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås Montessori Skola Globen i Alingsås
Montessoriskolan Globen är en fristående F-9-skola i Alingsås som drivs av en ideell föräldraförening. Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och erbjuder en trygg, strukturerad och inspirerande miljö där eleverna får utvecklas i sin egen takt.
Vår vardag genomsyras av Globenandan - en kultur som bygger på tillit, engagemang och gemenskap.
Här möts du av engagerade elever, delaktiga föräldrar och kollegor som värdesätter samarbete och utveckling.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Ett starkt kollegialt samarbete - vi tror på att tillsammans är vi starkare
En arbetsplats där vi värdesätter varandra och trivs tillsammans
Möjlighet att vara kreativ i undervisningen och prova nya idéer
Generösa lokaler med stora klassrum och öppna ytor
Ett café på skolan som varje dag serverar nybakta frallor
Tydlig struktur och gemensamma förväntningar i hela verksamheten
Tillgång till en aktiv elevhälsa som arbetar nära pedagogerna
En skola som satsar på musiken och arbetar aktivt med att behålla musikaliska traditioner som Lucia, Valborg, musikal och skolavslutning.
Ett arbete i team med fler musiklärare
En stor musiksal med grupprum och många instrument
Arbetsuppgifter:
Undervisa i musik för årskurs 2-9
Planera och genomföra lektioner som stimulerar elevernas kreativitet och förståelse för skolans ämnen
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och kollegiala samarbeten.
Vi söker dig som
Har lärarlegitimation i musik gärna i kombination med ett eller flera andra ämnen
Har erfarenhet av undervisning i årskurs 2-9
Sätter elevernas utveckling och lärande i första rummet
Är positiv, engagerad och lösningsorienterad
Trivs med att samarbeta och gärna arbetar ämnesövergripande
Är nyfiken på montessoripedagogik
Tillträde: 260811
visstidsanställning med omfattning 50-100%
Mejla ditt CV och personliga brev samt vilken tjänst du söker till: tjanst@globen.nu
Vi intervjuar kandidater löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: tjanst@globen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musiklärare åk 2-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Montessori Skola Globen
Bollvägen 9 (visa karta
)
441 55 ALINGSÅS Kontakt
Skolchef/rektor
Ann-Sofie Johansson ann-sofie.johansson@globen.nu Jobbnummer
9896165