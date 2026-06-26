Musiklärare till Mariebergsskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-06-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Vi söker en engagerad och inspirerande musiklärare som vill göra skillnad!
Hos oss får du möjlighet att spela en viktig roll i elevernas utveckling och vara med och väcka deras lust för musik. I din roll kommer du att inspirera och motivera eleverna att utforska och utveckla både sina praktiska färdigheter och sina teoretiska kunskaper inom musikens värld.
Mariebergsskolan är en högstadieskola med cirka 410 elever i årskurserna 7–9 och ett engagerat team på runt 50 medarbetare. Vårt elevunderlag speglar samhällets mångfald, vilket bidrar till en dynamisk och lärorik skolmiljö. Vi är en skola att vara stolta över, med hög trivsel bland både elever och personal.
Just nu befinner vi oss i ett spännande utvecklingsskede där vi vidare stärker vår hälsoprofil. Vi arbetar aktivt och långsiktigt med att främja både den mentala och fysiska hälsan – något som genomsyrar hela verksamheten.
Mariebergsskolan | Karlstads kommunDina arbetsuppgifter
Som musiklärare hos oss förväntas du planera och genomföra lektioner som stimulerar elevernas intresse för musik, samtidigt som du anpassar undervisningen efter deras individuella behov och förutsättningar. Du bör ha en bred musikalisk kompetens och vara bekväm med att undervisa i både teori och praktik, inom flera olika genrer och instrument. Du kommer både arbeta självständigt och samarbeta med kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Som lärare på Mariebergsskolan förväntas du också ha en aktiv roll i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet med fokus på mental- och fysisk hälsa, tillgängliga lärmiljöer samt arbetet med skolnärvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i musik.
Tidigare erfarenheter av arbete med koppling till ämnet ses som meriterande. Du är flexibel, lugn, har god samarbetsförmåga och är duktig på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Självklart har du ett stort intresse för barn och ungdomars lärande. Som person är du driven, prestigelös och har ett salutogent förhållningssätt. Du har god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 401014.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Mariebergsskolan Kontakt
Sveriges lärare karlstad@sverigeslarare.se Jobbnummer
9981109