Musiklärare till Långareds skola 1-6
2026-03-31
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Välkommen också till en liten skola med stort hjärta, Långareds skola!
Hos oss möts du av en varm och tillåtande kultur där vi hjälper varandra att bli vårt bästa jag. Här är det okej att prova, misslyckas och utvecklas tillsammans. Vi är ett glatt gäng som skrattar mycket, arbetar målmedvetet och har en gemensam drivkraft att ständigt bli bättre - för elevernas och varandras skull.
Vår skola är liten och lantligt belägen (tyvärr svårt att åka kollektivt till oss), vilket skapar en nära och familjär atmosfär. Här lär du snabbt känna både elever och kollegor, och vi är stolta över vår höga närvaro och låga sjukfrånvaro. Det säger något om hur väl vi trivs tillsammans.
Du kommer till ett sammanhang där samarbete är en självklarhet. Vi arbetar i arbetslag F-3 och 4-6, men mycket av planering och utvecklingsarbete sker gemensamt. Skolan har flera åldersblandade klasser och har ett fritidshem i en egen byggnad, där personalen också är en naturlig del av skolans vardag - som resurs, ämneslärare eller i andra viktiga roller.
Vi har en gemensam struktur i undervisningen med tydliga starter på dagen och bildstöd, för att skapa trygghet och igenkänning för eleverna. Lektionerna är uppbyggda på ett sätt som gör att eleverna vet vad som förväntas och kan fokusera på sitt lärande. På rasterna satsar vi extra genom vårt projekt "Rörelse på rast", som syftar till att skapa meningsfulla och aktiva raster för alla.
Just nu utvecklar vi vårt arbete med framgångsrika pedagogiska undervisningsstrategier, med särskilt fokus på matematik. Fritidshemmet deltar dessutom i en kompetensutveckling inom lärorik rastverksamhet.
Vill du arbeta på en skola där gemenskap, utveckling och arbetsglädje står i centrum - då kan detta vara platsen för dig.
När du börjar hos oss i Alingsås så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Kompetensutveckling inom professionsprogrammet
Läs mer om hur det är att arbeta som pedagog hos oss här: https://www.alingsas.se/utbildning-och-barnomsorg/pedagog/
Arbetsuppgifter
I rollen som musiklärare arbetar du för att alla elever ska ges möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du tar hänsyn till elevers olika behov och ger dem stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i ämnet. I tjänsten ingår att planera och förbereda undervisning så att eleverna ge möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor. Som musiklärare är du väl förankrad i grundskolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna.
Du kommer att undervisa årskurs 1-6 i en nyrenoverad byggnad med många instrument. Då tjänsten är på 20% kan du välja att fördela arbetet på en heldag eller två halvdagar. De dagar som är aktuella är måndag, onsdag och torsdag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik, alternativt att du har flerårig erfarenhet av att undervisa elever i musik.
Du tycker att arbetet med elever är stimulerande och har förmågan att se barnen i ett helhetsperspektiv. Du ska vara strukturerad och kunna planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du kan kommunicera på ett tydligt sätt för att nå fram med ditt budskap.
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316212".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/
Alingsås kommun, BoU Nordost Kontakt
Rektor
Anna-Karin Nord anna-karin.nord@alingsas.se 0322616171
9828994