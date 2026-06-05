Musiklärare till Kulturskolan
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Pedagogjobb / Karlskoga Visa alla pedagogjobb i Karlskoga
2026-06-05
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppdrag inom området kultur och fritid i Karlskoga, och erbjuder i egen regi verksamheter i form av fritidsgårdar, badhus, kulturskola, konsthall och bibliotek. Därtill erbjuder vi föreningsstöd och service inom områden såsom: spår- och vandringsleder, badstränder, utegym, skatepark, gräs- och konstgräsplaner, anläggningar, lokaler, museum och värnar om Karlskogas kulturarv. Vi skapar även förutsättningar för olika upplevelser genom lovverksamhet, evenemang och bidrag till civilsamhället.
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som musiklärare på kulturskolan undervisar du i elbas, både enskilt och i grupp, och möter barn och unga på olika nivåer. I uppdraget ingår också att leda rockband för ungdomar.
Du ingår i arbetslaget INSÅ (instrument och sång) där du samarbetar med kollegor från flera instrumentområden. Arbetslaget arbetar för att stärka samverkan, gemenskap och ämnesutveckling, och du deltar även i projekt tillsammans med andra arbetslag.
En viktig del av tjänsten är att medverka i konserter och evenemang som Kulturskolan arrangerar. Vi möter våra deltagare främst efter skoltid och arbetar för att skapa trygga, kreativa och inspirerande lärmiljöer.
Här på Karlskoga kulturskola får du möjlighet att kombinera musikskapande och undervisning i en miljö där utveckling och samarbete står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad musiklärare i elbas eller har motsvarande kompetens. Du behärskar det svenska språket på den nivå som verksamheten kräver samt har B-körkort.
Du har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, och du värdesätter ett gott samarbete. Med ett öppet, tillmötesgående och lösningsorienterat förhållningssätt bidrar du aktivt till en positiv arbetsmiljö. Du är kreativ och trivs med att utveckla undervisningen genom nya idéer, musikaliska uttryck och inspirerande arbetssätt.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare arbete inom kulturskola
• Erfarenhet av att arbeta med barngrupper
• Tidigare arbete som musiker
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330299". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
691 83 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Rektor kulturskolan
Stefan Jern 0586-611 20 Jobbnummer
9950461