Musiklärare till Kulturskolan
2026-02-16
Kulturskolan Smedjan i Tidaholm går nu in i ett generationsskifte. Vill du vara med att utveckla vår Kulturskola? Då är de här tjänsterna för dig!Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi söker nu två musiklärare med inriktning gitarr och bas samt piano. I båda tjänsterna kan sång med barngrupper ingå. Kulturskolan Smedjan är en integrerad del av skolväsendet i kommunen och möter barnen i anslutning till skoldagen och under eftermiddagar och kvällar. I vårt kollegium spelar vi gärna tillsammans och under året genomförs en del gemensamma projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad musiklärare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet från musik-kulturskola, kunskaper inom ljudteknik och ämneskunskap i andra konstformer kan också vara meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vid intervju kan spel-och undervisningsprov förekomma.
Vi erbjuder
Kulturskolan i Tidaholm bedriver en bred och positiv verksamhet med musik och drama som ämnen. I vårt arbete vill vi stimulera barn och ungdomar till att känna glädje inför kulturella uttryck, få redskap för eget skapande och utveckla sitt kulturintresse. På Kulturskolan möter de cirka 300 eleverna engagerade och kunniga lärare som alltid sätter den enskilda elevens utveckling i centrum och som ger eleven möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 70 procent med tillträde i augusti när arbetsåret börjar. Kommande pensionsavgångar innebär att underlaget för tjänsterna kan utökas över tid.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-03-15. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Kontakt
Kulturskolechef
Lars Paulsson lars.paulsson@tidaholm.se 0502-60 61 44 Jobbnummer
9743295