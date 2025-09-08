Musiklärare till Kråkbergsskolan och Silverdalsskolan
2025-09-08
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever och skapa lust till lärande genom musik?
Vi söker en engagerad och kreativ musiklärare som brinner för att möta elever med olika förutsättningar - särskilt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och elever från anpassad grundskola.
Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare hos oss planerar och genomför du undervisning i musik för elever i åk 4-6. Du arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor och sin kreativitet.Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning i musik enligt läroplanen.
Anpassa undervisningen utifrån elevers behov, med särskilt fokus på elever med NPF.
Skapa strukturer och förutsägbarhet i klassrummet som stödjer elevernas lärande.
Samarbeta med kollegor, specialpedagoger och elevhälsoteamet.
Bidra till skolans kultur- och värdegrundsarbete.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i musik för grundskolan.
Har erfarenhet eller särskilt intresse av att arbeta med elever med NPF och IF.
Är tydlig, flexibel och relationsskapande.
Har en positiv och kreativ inställning där du ser möjligheter i varje elev.
Vi erbjuder
En skola med fokus på trygghet, delaktighet och utveckling.
Kollegialt lärande och stöd från elevhälsoteam.
Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen i musik.
Ett varmt och engagerat arbetslag.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad musiklärare främst för åldrarna åk 4-6.
Goda kunskaper om NPF och IF samt arbetserfarenhet med elever i behov av särskilt stöd efterfrågas. Att utgå från varje elevs förutsättningar och kunna göra anpassningar i undervisningen för att gynna elevernas måluppfyllelse är viktigt för oss.
