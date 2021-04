Musiklärare till Köpingebro skola och Edvinshusskolan - Ystad kommun - Grundskolelärarjobb i Ystad

Prenumerera på nya jobb hos Ystad kommun

Ystad kommun / Grundskolelärarjobb / Ystad2021-04-09Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.Tillsammans lyfter vi!Nu har du chansen att få bli en del av våra härliga skolor! Vi söker dig som vill vara med i vårt team där vi TILLSAMMANS skapar en fantastisk verksamhet.Köpingebro skola är en F-6-skola med ca 370 elever i skolan och ca 220 barn inskrivna på fritidshemmet. Edvinshusskolan är en 4-6-skola med ca 150 elever. Skolorna präglas av en mycket god miljö, både undervisningsmässigt och socialt. Skolorna arbetar aktivt med trygghetsarbete, hälsoarbete, digitalt lärande och uppmanar till nytänk för att ständigt utveckla undervisningen och utmana våra elevers kreativitet.På våra skolor får du vara delaktig i kreativa, spännande möten med kollegor som alla arbetar för att vår arbetsplats och skola ska vara en skola i världsklass. Vi hjälps åt, jobbar i arbetslag som leds av processledare och har ett välfungerande kollegialt arbetssätt och har utgångspunkten i att alla elever är allas ansvar.En film om Köpingebro skola hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=X6RtZp4UXJ0&feature=youtu.be Båda skolorna finns att söka på Facebook samt Instagram eller via kommunens hemsida.Vi planerar intervjuer på förmiddagen tisdagen den 27 april.2021-04-09Vi söker dig som vill undervisa i musik. Du kommer att ha undervisning tre dagar i veckan på Köpingebro skola för år 3-6 i första hand. Vid enstaka tillfällen under terminen undervisar du även F-2.Två dagar i veckan undervisar du på Edvinshusskolan för år 4-6.I uppdraget ingår att planera för skolavslutningar samt olika gemensamma aktiviteter på skolorna. Du tillhör arbetslag 4-6 på Köpingebro skola.Vi vill att du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik i år 1-6.ÖVRIGTAll försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100% Dagtid. Ferietjänst. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Ystad kommun5680242