Musiklärare till Hölöskolan
Södertälje kommun / Pedagogjobb / Södertälje Visa alla pedagogjobb i Södertälje
2026-02-20
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
En dag på jobbet
På Hölöskolan söker vi en lärare i musik på 80% för årskurserna 3 - 9. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där du tillsammans med andra lärare tar ansvar för och utvecklar arbetet i klassrummet i syfte att maximera lärandet för våra elever. Du ansvarar för undervisning, utvärdering och utveckling av denna samt dokumentation. På Hölöskolan är studiero och trygghet prioriterade utvecklingsområden och vi värnar varmt om Hölöskolans lektionsstruktur. Andra prioriterade områden är närvarouppföljning och språkutvecklande, ämnesövergripande, arbetssätt. Ett strukturerat kollegialt arbete i syfte att lyfta undervisningen drivs med framgång av våra förstelärare. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Du är en tydlig ledare i klassrummet samtidigt som du skapar en trygg lärandemiljö för eleverna. Du är lyhörd och möter eleverna utifrån deras förutsättningar samt skapar positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat vilket innebär att du är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Du har lärande i fokus och ser ett samband mellan dina elevers resultat och din undervisning. Du bedömer elevernas kunskap utifrån kriterierna i Lgr 22 och har en öppen dialog med ledning och elevhälsa vad gäller elever i behov av extra stöd. Att nyfiket, positivt och engagerat bidra till ökat lärande generellt för våra elever genom aktivt deltagande på möten, konferenser och samlingar av olika slag ingår även i din roll. Mentorskap ingår i ditt uppdrag.Dina personliga egenskaper
• Du har en god relationell förmåga och kan samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Du kan motivera, inspirera och leda.
• Du tar ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.Kvalifikationer
• Du har behörighet i att undervisa i musik.
• Du ställer elevernas resultat i relation till din undervisning och tar ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
• Du kan minimera individuella anpassningar då du arbetar aktivt med skapandet av en tillgänglig lärmiljö för samtliga elever.
Meriterande:
• Du är lösningsfokuserad, positiv, flexibel och vågar ta egna beslut.
• Du arbetar lösningsfokuserat och har god kompetens i att se möjligheter och undanröja hinder.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
På Hölöskolan bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på tillgänglig lärmiljö, närvaro samt verksamhetsnära elevhälsa. I syfte att utveckla undervisningen, och därmed lärande, på skolan bedriver våra förstelärare ett kollegialt arbete inom området. Tid ges därför till både inläsning av aktuell forskning såväl som reflektion och analys av den egna undervisningen då vi anser att detta är av stor vikt.
Hölöskolan är en kommunal skola som ligger vackert med naturen runt knuten i ett mycket lugnt och lantligt område i Södertälje kommun. Vi är en tvåparallelig F - 9 skola och här arbetar cirka 55 personer med våra 420 elever. Det finns ett kommunalt bibliotek i skolan som precis renoverats och är fantastiskt. Biblioteket är öppet för eleverna på förmiddagarna och allmänheten på eftermiddagarna. Vi har även en bibliotekspedagog som under detta läsår bland annat skapat fantastiska poddar med våra elever. I anslutning till skolan finns även idrottsanläggningar, fotbollsplaner, utegym och motionsspår. Vi har ett tillagningskök som lagar god och näringsrik mat varje dag. Cirka 80% av maten är närodlad eller ekologisk. På Hölöskolan arbetar vi för att alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ska nå målen i alla ämnen genom en tillgänglig lärmiljö som är präglad av ett salutogent förhållningssätt där tydligheten i det gemensamma arbetet skapar trygghet som i sin tur skapar trivsel.
Tjänsten vi söker är en tjänst på 80%.
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enl ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Rektor
Sophie Holm sophie.holm@skolasodertalje.se Jobbnummer
9754876