Musiklärare till Forsheda skola
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära - rätt att lyckas.
Vill du ta kreativa uttrycksformer ut i verkligheten och göra verklig skillnad?
Vi söker en lärare till Forsheda skola för undervisning i musik. Du som söker vill vara med och bidra till att eleverna upplever glädje, meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Vi vet att elever som trivs och mår bra också presterar bättre och vi har därför högt ställda förväntningar på såväl lärare som elever.
Alla barn är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror att deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för vårt arbete på skolan.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du till största delen undervisar elever i årskurs 4 - 9 i musik. I ditt arbete ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra vår verksamhet. I arbetslagen har vi ett nära samarbete och god stöttning av varandra. I dina arbetsuppgifter ingår även ett delat klassföreståndarskap. Du håller en struktuerad undervisning utifrån gällande styrdokument, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. I samarbete med kollegor skapar du en goda lärmiljöer utifrån ett tydligt och lågaffektivt ledarskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare i musik 4 - 9. Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Tjänsten kräver engagemang och förmåga att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas och andras behov. Du inser värdet i att skapa goda relationer till såväl elever som föräldrar samt kollegor. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt förbättra din undervisning. Du har en god vana inom digital teknik samt har höga krav på att göra undervisningen tillgänglig för alla.
Vi söker dig som:
- Är öppen, drivande och samarbetsvillig
- Prestigelös inställning och god förmåga att hitta nya lösningar
- Förmåga att arbeta både självständigt och i team
- Är en aktiv och engagerad person som trivs i en rörlig, samverkande och utåtriktad roll
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.
Ansök idag!
Välkommen till oss!Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
