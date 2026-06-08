Musiklärare till Bromstensskolan
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2026-06-08
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Bromstensskolan är en F-6 skola som ligger i Västerort inom Stockholms kommun. Skolan är en kommunal grundskola med ca 500 elever. Ligger vackert uppe på en kulle i ett trivsamt villaområde. De äldre delarna har anor från tidigt 1900-tal och de yngre uppfördes under 1990-talet. Skolan har en stor och trivsam skolgård med bl a en fotbollsplan med mycket springytor.
På skolan arbetar ca 75 personer, de flesta är pedagoger. I övrigt har vi de flesta yrkeskategorier som brukar finnas på en grundskola. Skolledningen består idag av rektor och två biträdande rektorer samt en administrativ chef. Våra fyra förstelärare har ansvaret att utveckla undervisningen på skolan tillsammans med skolledningen och pedagogerna. Vi välkomnar ny personal med andra erfarenheter som tillsammans med våra redan duktiga pedagoger vill utveckla Bromstensskolan.
Knappt hälften av eleverna har en annan kulturell bakgrund än svensk, så vi har många berikande kopplingar ut till övriga världen. Vi ser vår mångfald som en styrka och försöker ta till vara på det vi kan lära oss av olika kulturer. Våra ambitioner är höga och vi har en stark positiv utveckling på skolan. Vår avsikt är att skapa en skola där vi hjälper eleverna att utveckla sin fulla potential. Bästa sättet att lära sig mer om skolan är att träffa oss och ställa frågor om vår verksamhet och snart kanske även din arbetsplats.
Skolans vision är följande "På Bromstensskolan känner vi oss trygga och visar varandra ömsesidig respekt. Vi värdesätter kunskap och får bästa förutsättningar för att utvecklas och lära. Tillsammans skapar vi ansvarskänsla genom delaktighet och inflytande."Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig, en engagerad och positiv musiklärare, som brinner för lärande och vill delta i vårt arbete att fortsätta utveckla skolan.
Vi kan erbjuda dig en tillsvidaretjänst, där du planerar, genomför och följer upp verksamheten enligt läroplanens mål, där du får eleverna att växa, samtidigt som du är med och vidareutvecklar vår skola. Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag, där du kommer vara med och forma Bromstensskolan!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare 1-6 med behörighet i musik
Har aktuell arbetserfarenhet och har några års erfarenhet av undervisning i musik
Har erfarenhet av formativ bedömning
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och har en god självinsikt. Du ska ha lätt för att samarbeta och ser det som en självklarhet, samtidigt som du är driven och självgående. Det innebär att du tar ansvar och planerar och genomför din undervisning. Du har ett tydligt ledarskap och gör eleverna delaktiga både i din undervisning och planering. Din pedagogiska insikt är god och du har god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt. Du kan fatta snabba beslut och visar omdöme även under tidspress.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper för denna tjänst.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Carl Barks väg 10 (visa karta
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163 43 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Bromstensskolan Kontakt
Fredrik Gynge, biträdande rektor fredrik.gynge@edu.stockholm.se 076-1203706 Jobbnummer
9952749