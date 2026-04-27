Musiklärare sökes till Sofia skola - föräldravikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor. Sofia skola ligger på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här.
Idag har skolan ca 900 elever i F-9 och ca 130 anställda. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Samtliga skolans tillsvidareanställda lärare har legitimation. Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Vi utlyser ett föräldravikariat under höstterminen 2026.
• Musiklärare 80%, måndag till torsdag. Årskurs 5-9.
I tjänsten ingår undervisning i musik, tillsammans med en kollega. Dessutom ingår mentorskap, arbetslagsarbete och ämnesutveckling tillsammans med kollegorna.
Du kommer även att ansvara för gemensamma sammankomster på skolan, såsom luciafirande, tillsammans med en musiklärarkollega.Kvalifikationer
Behörig i musik
Lärarlegitimation
Väl vitsordad lärarerfarenhet
Kunna leda såväl stora som mindre elevgrupper
Du är tydlig och strukturerad i ditt ledarskap, självständig och flexibel
God samarbetsförmåga
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Skånegatan 117 (visa karta
)
116 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sofia skola/Sofia distans Kontakt
Biträdande rektor
Helena Wide helena.wide@edu.stockholm.se 08-50840402 Jobbnummer
9878835