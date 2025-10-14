Musiklärare på Montessoriskolan Älvkullen
2025-10-14
KUNGÄLV
Kungälv är en liten, charmig stad cirka 20 km norr om Göteborg. Här hittar du stadens utbud likväl som närhet till natur och hav. Stadskärnan bjuder på flera fina parker och naturligtvis den historiska Bohus fästning.
SKOLAN
Montessoriskolan Älvkullen ligger mitt i centrala Kungälv halvvägs upp på Fontinberget. Det ger en härlig utsikt över staden och Nordre Älv. Det innebär också att vi ligger nära Fontins motionscentral och naturområde som vi regelbundet använder oss av för naturstudier och friluftsdagar.
På skolan har vi ett eget kök där maten lagas från grunden varje dag. Eleverna äter i sina klassrum för att skapa en lugn och harmonisk måltid. Skolan präglas av en varm och hemtrevlig atmosfär där alla blir sedda. Montessoriskolan Älvkullen har ca 140 elever och 24 förskolebarn och är arbetsplats för 30 personer.

Vi söker nu en lärare för en deltids tillsvidaretjänst som musiklärare på skolan.
Vi söker nu en lärare för en deltids tillsvidaretjänst som musiklärare på skolan.
Dina primära arbetsuppgifter ligger i att ansvara för planeringen och undervisningen i ditt ämne utifrån nationella mål och styrdokument.
Som ny lärare hos oss tilldelas du en kollega som får lite extra tid varje vecka för att stötta dig i ditt arbete. Det kan gälla allt från att vara ett bollplank i professionella och pedagogiska frågor till hur kopiatorn fungerar.
Tjänsten omfattar 15 - 40 % beroende på vilka årskurser som blir aktuella och om det finns intresse för fler ämnen eller att agera stöd i andra sammanhang.
Som musiklärare hos oss är man naturligt också med och tillsammans med arbetslagen tar ansvar för gemensamma samlingar som Lucia och skolavslutningen.
MONTESSORI
Vi på Älvkullen arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik. Det innebär att skolan arbetar med det speciellt utformade montessorimaterialet, men självklart också med traditionella läromedel. Vi arbetar för att varje barn ska bli så självständigt som möjligt utifrån sin ålder och mognad. Det betyder att all personal på skolan arbetar aktivt med att "hjälpa barnen att hjälpa sig själva".
Målsättningen är att hålla förhållandevis små årskullar, vilket gör att vi som mest har 18 elever födda samma år. Undervisningen bedrivs åldersblandat på förskolan och i de lägre åldrarna för att sedan successivt övergå till en undervisning som riktar sig till en åldersgrupp under genomgångarna. Pedagogerna på skolan arbetar tätt tillsammans över stadiegränserna.
Skolan arbetar för att främja en god arbetsmiljö där alla får komma till tals. Vi jobbar också mycket med att ha en god värdegrund där vi respekterar varandra.

Vi söker främst dig som har lärarutbildning med inriktning mot musik.
Vi söker främst dig som har lärarutbildning med inriktning mot musik.
Du är en person som tar ansvar för dina elevers utveckling och kan möta dessa både enskilt och i grupp utifrån individens enskilda behov.
Du behöver ha en god förmåga att kunna samarbeta med kollegor, skapa goda relationer till vårdnadshavare och ha eleven i fokus. Vår relativa litenhet ställer krav på ett gemensamt ansvar i arbetslag och kollegium.
Du behöver ha en god förmåga att dokumentera din verksamhet.
ARBETSLIVSERFARENHET
Lärarutbildning med legitimation inriktning mot musik. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Provanställning tillämpas.
Lön sätts enligt avtal.
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss samtal eller mail från företag som säljer rekryteringshjälp.
ANSÖKAN
Vi rekryterar löpande. Vänta därför inte med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: jobb@alvkullen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musiklärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Montessori För Alla Barn
Fontinvägen 38 (visa karta
)
442 31 KUNGÄLV Arbetsplats
Montessoriskolan Älvkullen Kontakt
Rektor
Samuel Hoppe rektor@alvkullen.se 0760-076810 Jobbnummer
9555280