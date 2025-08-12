Musiklärare, på fredagar! OBS!! Med erfarenhet.
2025-08-12
Vi är en liten friskola med ålder 6-12 år som ligger i Vellinge kommun, vi söker en musiklärare eller musikpedagog som kan undervisa våra elever på fredagar. Dock finns dock inget på loven. Det är med timlön, ange gärna löneanspråk.
Vi ser gärna att du kan såväl klaviatur, körsång som stränginstrument och har undervisat tidigare. Själva musiktimmarna är på fredagar mellan kl 8:30-15 vilket inkluderar planeringstid, och mellan 15-17 är du på fritids. Planeringstid mellan 13:10-15:00 varje fredag. Du ska ett enormt gott ledarskap, då det är svårt att etablera relationer med endast 1 dag/v.
Vi tror att du har ett gott bemötande till våra elever och att du har stor erfarenhet av barn med diagnoser och har förståelse för deras behov och ev anpassningar. Skolan är en helt vanlig grundskola, men har nån i varje klass som har diagnos. Du ska vara strukturerad och tydlig i din framtoning, eftersom det är ett lite fritt ämne, tenderar det annars att blir rörigt.
Vid intresse, ring: 0763-461542 till Håkan biträdande rektor. Eller maila din ansökan.
KORT ANSÖKNINGSTID!!
Start i augusti 2025 eller efter överrenskommelse.
Besöksadress: Håslövs Byaskola Norra Håslövs byaväg 26, Vellinge
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Telefon eller mail med kontaktuppgifter
E-post: maria@smaragden.info Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pimapos skola och fritids AB
Norra Håslövs Byväg 26
235 91 VELLINGE Arbetsplats
Håslövs Byaskola Jobbnummer
