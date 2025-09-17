Musiklärare på Ånestadsskolan åk 7-9
2025-09-17
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som lärare ingår det att planera, genomföra och följa upp sin undervisning i musik. Undervisningen sker företrädesvis i 7-9, alternativt kan undervisning på andra stadier förekomma.
I ditt uppdrag ingår att långsiktigt utforma ett systematiskt innehåll i undervisningen. Du ges också möjlighet att på lång sikt, tillsammans med kollegor och skolledning, anpassa undervisningslokalen till en modern och tilltalande lärandemiljö.
Som musiklärare ingår du i ett ämneslag med lärare som också undervisar i praktiskt-estetiska ämnen och förväntas delta i skolans systematiska kvalitetsarbete. Du tillhör även ett arbetslag som är årskursindelat där samverkan främst sker kring arbetsorganisatoriska frågor.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan ligger nära centrala delarna av Linköping och består av två skolenheter, F-6 och 7-9. Varje enhet har en rektor och biträdande rektor. Högstadiedelen har ca 270 elever och ca 45 medarbetare, och totalt finns drygt 600 elever på skolan och 100 personal. Elevens bästa är alltid i fokus och vår verksamhet präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. Vår personal utvecklar ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande.
Du som söker
Du har/har ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik på grundskolan, alternativt har pågående utbildning till lärare i musik. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har kunskap om bedömning och betygssättning. Det är önskvärt med lärarerfarenhet, men vikten ligger på att du kan inspirerar eleverna till att vilja lära och utveckla sina förmågor i ditt/dina ämnen. Det är också meriterande om du tidigare arbetat med betygsättning.
För att lyckas i ditt uppdrag är du engagerad med ett tydligt ledarskap i klassrummet; en ledare som signalerar lugn och trygghet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. På Ånestadsskolan är det viktigt att arbeta för att göra eleverna delaktiga och ansvarstagande i sitt lärande. Även samarbetsförmåga är en grundläggande egenskap då läraruppdraget innebär samverkan med både interna och externa aktörer.
Övrig information
Tillträde: 20251103
Anställningsform: tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 75-100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15764
