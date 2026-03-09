Musiklärare med kursansvar
2026-03-09
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Folkhögskolan Hemse
Välkommen till Gotlands folkhögskola Hemse - en plats för utveckling, lärande och skapande.
Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.
Dessa är att:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån
i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Folkhögskolan arbetar med att utveckla människor och deras färdigheter och kunskaper, där bildning är en viktig del av uppdraget.
Gotlands folkhögskola i Hemse har utbildningar inom allmän kurs, musik, foto, textil och olika kortkurser och sommarkurser. Skolan har egen restaurang och internatboende.
Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper. Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga ökar vi vår kunskap och växer som människor. Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet.
Läs gärna mer om Gotlands folkhögskola på denna sida, https://gotlandsfolkhogskola.se/
Nu letar vi efter en musiklärare med sång- och körinriktning som även kommer att ha kursansvaret för musiklinjen på Gotlands folkhögskola i Hemse!
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med andra musiklärare som tillsammans planerar musiklinjens innehåll. Du ansvarar för din egen undervisning, men du kan också samarbeta och jobba tematiskt tillsammans med andra lärare samt låta deltagarnas önskemål vara en naturlig del av innehållet och upplägget.
Musiklinjen består av två utbildningar, musiklinjen 1-2 år med cirka 15 deltagare och musiklinjens projektår med cirka 5 deltagare. På musiklinjen arbetar deltagarna med ensemblespel och individuell instrumentundervisning. Stor vikt i utbildningen ligger på att hitta sitt personliga uttryck och på att bli bra på att musicera tillsammans. Under projektåret jobbar deltagarna med sitt eget projekt som är inriktat på att producera egen musik. Dessa ska du kunna handleda i musikproduktion och konstnärlig process.
Tjänsten är ett vikariat, med möjlighet till förlängning. Det är en semestertjänst på 80-100% beroende på sökandens kompetenser.
Vem är du?
Vi söker dig som är sång/körpedagog i första hand, men kompetenser inom undervisning i ensemble, musikteori, scenisk gestaltning och piano efterfrågas också. Du har erfarenhet av musikundervisning i kulturskola, gymnasieskola eller på folkhögskola. Du har en pedagogisk utbildning och relevant erfarenhet. Lärarutbildning är meriterande.
Samarbete, kommunikation och relationsbyggande är personliga kompetenser som vi ser att du har.
Vi söker dig som lever för musik och som entusiastiskt delar dina musikaliska erfarenheter och
kunskaper med deltagarna på skolan.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Folkhögskolan Hemse
