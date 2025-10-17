Musiklärare med kompetens cello
2025-10-17
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.

Arbetsuppgifter
Du ska planera och bedriva undervisning för barn och unga i åldrarna 6-19 år enskilt och i grupp samt vara med och anordna konserter och föreställningar. Undervisningen sker i Kulturskolans lokaler i centrala Åstorp med närhet till tåg och buss. Du ska förutom ovanstående vara delaktig i utåtriktad verksamhet tillsammans med övriga kollegor. Planering och administrativa uppgifter ingår.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, pedagogisk kompetens och förmåga till helhetssyn. Tjänsten är på 20% och är en tillsvidare anställning.
Vi söker dig som:
• Kan inspirera, motivera och engagera både dina elever och andra barn och ungdomar du möter.
• Har förmågan att möta varje ung människa på deras egen nivå och kunna hjälpa dem att utvecklas vidare både individuellt och i samspelet med andra.
• Tycker att delaktighet är en självklarhet, du skapar förutsättningar för varje elevs kreativa uttryck och får dem att växa.
• Har kompetens inom olika genrer.
• Tycker om att samarbeta och att arbeta i projekt, gärna tvärkonstnärligt.
• Har god digital kompetens.
• Har tankar och idéer kring hur vi tillsammans skapar framtidens kulturskola.

Kvalifikationer
Musikpedagogisk högskoleutbildning med cello som huvud- eller biinstrument eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ytterligare kompetens inom musik eller inom andra konstformer ses som positivt.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
